News Oroscopo dal 2 all’8 ottobre: congiunzione astrale rarissima | 3 segni coperti d’oro e fortuna Di Federico Del Ferraro - 17

Per gli appassionati ci sono grosse novità all’orizzonte: una congiunzione astrale che promette ricchezze, amori e fortuna a palate.

Chi si affida giornalmente all’oroscopo per avere una lettura della propria vita conosce l’utilità di questo strumento nel gestire ciò che ci accade e prepararci al meglio e al peggio. Infatti non tutti coloro che seguono l’oroscopo credono fermamente nel volere delle stelle, quanto più vi trovano uno sfogo e un incitamento ad andare avanti o stare all’erta.

Ci si emozioneranno quanto si scopre ciò che gli astri hanno in serbo per l’intero oroscopo, ma in particolar modo per tre segni zodiacali davvero fortunati. A inizio ottobre, infatti, si verificherà una congiunzione astrale che fin dai tempi antichi è sinonimo di grandi fortune e ricchezze.

Il 2 ottobre vedremo la congiunzione fra Giove e la Luna, dove il primo rappresenta la fortuna ed i periodi di piena, mentre la Luna rappresenta gli aspetti più emotivi e spirituali di ognuno di noi. Questo significa che sia in ambito personale che professionale alcuni segni stanno per essere investiti da un vento dorato di buona sorte che potrebbe cambiare le loro vite.

A questo punto immaginiamo che l’attesa sia incalzante, dunque non perderemo altro tempo e passeremo subito ad elencare i segni fortunati che, dal 2 ottobre in poi, godranno di un’immensa fortuna – in cambio, però, di una notevole dose di impegno; d’altronde nulla casca dal cielo, neanche la grazie delle stelle.

Sagittario e Capricorno fra i tre fortunati

Il primo segno graziato è il Sagittario. Gli ultimi mesi sono stati all’insegna della dedizione e dei doveri, cose che il Sagittario ha adempito senza fare troppe manfrine. Quell’impegno verrà ripagato ed in ambito lavorativo potrete finalmente aspettarvi una notizia d’oro che attendevate da molto. Il lavoro potrebbe aumentare, e con esso la fatica, ma tutto sarà ripagato.

Il Capricorno anche sale sul podio. Le persone di questo segno sono autocritiche, perfezioniste ma anche instancabili. Stavolta però sarà cosa buona e giusta delegare parte del suo lavoro a qualcun altro in quanto i suoi impegni stanno per diventare molto più pesanti e pressanti. In cambio il Capricorno riceverà grossi guadagni e si toglierà delle importanti soddisfazioni.

Il Leone completa il trio

Il terzo segno a ricevere la benedizione di Giove e Luna è il Leone. Se un Leone ha vissuto momenti bui durante quest’anno, possiamo affermare che il peggio è passato e comincerà ora una costante risalita. Il lavoro e la vita privata riprenderanno colore e i sacrifici di questi ultimi mesi saranno solo un brutto ricordo.

Così si completa il tris che verrà baciato dai raggi di Giove e Luna a partire dal prossimo 2 ottobre. Una congiunzione astrale del genere non capita spesso e gli appassionati di astri sentiranno senz’altro una certa emozione di fronte a questa speciale occorrenza.