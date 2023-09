News Rosa Diletta Rossi, ormai tutti la conoscete per Maria Corleone: nel 2013 però l’avete già amata in un’altra fiction RAI Di Didi Kera - 14

Scopriamo i retroscena e i progetti futuri di questa giovane donna che sta spopolando sia sul piccolo che sul grande schermo.

Rosa Diletta Rossi è nata il 18 ottobre 1988 a Roma, da una famiglia di origine pugliese. La sua intera carriera si basa sul mondo della recitazione, spaziando dalle serie televisive ai film e vedendo conosciuta ed apprezzata da una vasta gamma di pubblico italiano.

Era solo una bambina quando ha messo piede per la prima volta nel mondo dello spettacolo e del teatro. A soli quindici anni Rosa Diletta è entrata a far parte del cast di Dio, spettacolo teatrale di Woody Allen diretto dal regista Carlo Emilio Lerici. Da quel momento in poi, la vita professionale della Rossi è stata tutta un’ascesa verso il successo attuale.

Il mondo delle serie tv sono la sua fonte di fama e successo. 13 anni fa, Rosa Diletta ha debuttato sul piccolo schermo grazie alla miniserie Mia madre, diretta da Ricky Tognazzi, dove ha interpretato Lucia, la figlia della coppia protagonista. Nel 2013, la Rossi ha recitato in quella che è stata la fiction che l’ha portata al successo.

Passando poi al ruolo per lei forse più importante della sua carriera finora, ovvero Suburra-La serie. Rosa Diletta ha fatto parte del cast di questa serie tv dal 2017 al 2020 nei panni di Alice, la moglie di Amedeo Filippo Negri.

Il ruolo che nel 2013 l’ha fatta amare dal pubbiclo

Si può dire che la Rossi sia ormai un’attrice più che riconosciuta nel panorama televisivo e cinematografico, ma il suo percorso l’ha portata a essere una delle più amate dal pubblico grazie al suo fortunatissimo ruolo del 2013 nei panni di Chiara per la serie tv Che Dio ci aiuti.

per lei poi è arrivato anche il cinema e nel 2012, la Rossi ha debuttato anche nel grande schermo grazie al film Maìn-La casa della felicità, di Simone Spada. Nel 2014, la Rossi ha recitato nella pellicola Pasolini, diretta da Abel Ferrara e nel 2017 nel film Fortunata, di Sergio Castellitto. Nel 2018, Rosa Diletta ha preso parte al cast del film La profezia dell’armadillo, tratto dalla graphic novel di Zerocalcare.

Cosa fa oggi e a sua vita privata

Per il momento, la Rossi sta lavorando nella miniserie Maria Corleone dove lei recita nei panni della protagonista. Maria Corleone è la nuova serie di Canale5, composta da quattro puntate che sono in onda dallo scorso 13 settembre. Lo scorso 24 settembre, Rosa Diletta è stata ospite della prima puntata di Amici di Maria De Filippi, scatenando la gioia del pubblico.

Riguardo alla vita privata di Rosa Diletta Rossi non si sa molto. Non abbiamo certezza sul fatto che la donna abbia un fidanzato o un marito o che abbia anche dei figli. È una persona molto riservata. Curiosando sul suo profilo social, scopriamo che Rosa Diletta è molto sportiva: ama fare le arrampicate, vela ed equitazione.