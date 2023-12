Skam 6, arriva la data d’uscita ma nessuno ricorda la protagonista: chi è Asia | Tutto su di lei

Da pochissimo hanno confermato la data di uscita di Skam 6 con protagonista Asia, ma nessuno se la ricorda.

Dramma adolescenziale, ma non di quelli scontati. Dalla sua prima stagione Skam irrompe in sfere tematiche sempre più importanti, inserite nella quotidianità di giovani ragazzi di un liceo, e a cui qualcuno, di solito, guarda solo da lontano.

Con Skam diventano problemi di tutti, tutti ascoltano la voce fuori campo iniziale che sbatte in faccia la realtà che ci circonda, dal ragazzo che confessa “i miei genitori dopo aver scoperto che ero omosessuale, decisero di mandarmi da uno psicologo” al preside dell’istituto tecnico di Padova “premetto che non sono razzista…queste ragazze [con il burqa] sono una cosa che non si può vedere in una scuola pubblica”.

Una profondità che indaga i rapporti sociali resa leggera, ma non per questo superficiale, dal fatto che i protagonisti siano adolescenti, proprio come lo siamo stati noi. Nello scherzo c’è la riflessione, così la generalizzazione di molti genitori “i giovani di oggi sono depressi, noi non eravamo così”, è traducibile con: sono le generazioni precedenti che hanno costruito un mondo in cui a salvarci è proprio, e forse soltanto, la nostra sensibilità.

Così continua il racconto strutturato in stagioni, ognuna della quale affronta un tema diverso, arrivando alla quinta in cui avevamo al centro il nostro Elia che finalmente è uscito dalla sua trappola mentale. Ora ci attende la sesta stagione, in uscita il 24 gennaio su Netflix, di cui protagonista assoluta sarà Asia: ma ci ricordiamo chi è?

La sesta stagione – nuova generazione di protagonisti

Skam ha solcato nuovi territori nella sua sesta stagione, presentando una sorprendente evoluzione con una “seconda generazione” di protagonisti nei diversi paesi dove la serie è stata importata e adattata. In particolare in Francia, la sesta stagione si è concentrata su una nuova figura centrale: Lola Lecomte. Lola, introdotta nella stagione precedente, si trova ad affrontare sfide familiari toccanti, immergendosi in un mondo di tensioni e conflitti, specialmente con sua sorella.

Una delle figure centrali di questa sesta stagione è Asia, la new entry. Il suo ruolo chiave nel racconto evidenzia il motivo per cui questa nuova generazione è diventata fulcro delle trame narrative, esplorando temi e dinamiche sociali rilevanti per il pubblico moderno.

Chi è Asia

Avevamo conosciuto Asia già nella quinta stagione, come una delle migliori amiche di Viola. Con le loro amiche Rebecca e Fiorella, sono apparse già un po’ in antitesi rispetto al gruppo originale dei ragazzi di Skam, per la loro indole da attiviste, anche se alla fine, dopo lo scandalo dell’interruzione dei fondi per Radio Osvaldo, era stato trovato un punto di equilibrio.

In una sorta di cambio generazionale in vero stile Skin, il nuovissimo personaggio, sebbene non sia la figura centrale della quinta stagione incentrata sulle vicende di Elia, ha comunque alterato dinamiche nel gruppo introducendo il suo approccio vivace, politicamente coinvolgente e in qualche modo ribelle alla vita, attraverso il suo partito politico e le sue idee di lotta femminista. Siamo certi che la sesta stagione in queste nuove incarnazioni dimostrerà la sua abilità nel reinventarsi, mantenendo al contempo la sua capacità di affrontare tematiche rilevanti per i giovani di oggi, e un po’ per tutti noi.