La Promessa, anticipazioni eccezionali: Manuel sta per scoprire quacosa di tremendo | Segreti crollano

A La Promessa stanno per succedere fatti sconvolgenti che cambieranno il destino di alcuni personaggi. Ecco le anticipazioni.

Non c’è pace per i personaggi de La Promessa: anche per la prossima settimana le cose si metteranno molto male ma una rivelazione sconvolgente cambierà le sorti dello show. La soap spagnola va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 16.40 sempre su Canale 5, rete Mediaset ormai garanzia della serialità.

La Promessa inizia da un presupposto importante: una giovane ragazza è decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Per questo Jana Exposito si sposta nel palazzo de La Promessa situato a Los Pedroches, trasferendosi da Cordova.

La ricerca della verità è tutt’altro che semplice per la nostra protagonista e nel suo cammino incontra doversi ostacoli che le impediranno di vendicare la morte di sua madre, scomparsa in circostanze sospette. Giunta alla sua terza stagione, La Promessa continua ad entusiasmare il suo pubblico con colpi di scena ed amori inaspettati.

Non è un’operazione semplice, questa, se teniamo conto che le soap vengono trasmesse giornalmente, quindi il lavoro di scrittura deve essere continuo e sempre diversificato. Questa settimana ci sarà una confessione inaspettata che metterà a dura prova uno dei personaggi principali. E ancora passioni perdute, rivendicazioni e dramma: tutto questo su Canale 5.

Le anticipazioni di metà settimana

Manuel, che ricordiamo essere il figlio minore del marchese Alonso Lujan, sta per fare una scoperta che lo distruggerà definitivamente. Insospettito dai comportamenti ambigui e controversi di Jimena cerca di recuperare del tempo per raccogliere eventuali prove delle sue menzogne. Il ragazzo sta per giungere ad un punto di non ritorno e piano piano prenderà conoscenza che Jimena sta mentendo pur di avere attenzioni su di sé.

Nonostante questo, Manuel cercherà un confronto con la donna ma senza successo poiché quest’ultima si rivolgerà all’uomo sempre con diffidenza ed astio. Questo modo di fare è la prova che Jimane altro non vuole che alimentare il suo ego e tenere in trappola Manuel che, ingenuo, proverà a vedere sfumature positive in lei.

Ancora segreti ne La Promessa

Sempre a metà settimana e nello specifico giovedì 7 dicembre un’altra protagonista farà un passo importante. Dopo aver convinto suo padre, Catalina è autorizzata a visitare il palazzo di Cadice così avrà modo di capire in quali condizioni versa l’edificio. tutto ciò, però, ad una ferma condizione: Cruz non deve assolutamente sapere che Catalina ha visto il palazzo che ha ereditato a suo tempo dal barone de Linaja.

Tutti i nodi verrano al pettine alla fine di questa settimana per quasi tutti i personaggi. Tuttavia, molte questioni rimarranno ancora in sospeso con lo scopo di continuare a tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo anche per le prossime giornate. Jimena sarà il focus de La Promessa così come i suoi atteggiamenti considerati ormai preoccupanti anche da Mauro e Martina. A quanto pare, infatti, il malessere della donna è finto e la rincorsa di Manuel per andarle incontro ed aiutarla risulterà quindi senza alcun senso.