Batteria auto scarica, il trucchetto del meccani: parte senza cavi | Mai più in panico

Quando ci troviamo con la batteria a terra è sempre una situazione che mette ansia, soprattutto se non si hanno i cavi, ma…

È successo a tutti almeno una volta di ritrovarsi lontani da casa, salire in macchina e scoprire che non parte. All’inizio si viene travolti dal panico, quando ci si rende conto che è la batteria si capisce come procedere.

Tuttavia, può essere difficile uscire da quella situazione di emergenza quando non si hanno i cavi, che rappresentano la soluzione migliore per rimettere in moto la macchina e arrivare a casa. Successivamente, si può pensare al cambio batteria.

Conoscere la propria macchina è fondamentale per affrontare al meglio situazioni di emergenza come questa senza cadere nel panico. Oltre a questo, è importante svolgere una manutenzione con cadenza regolare: affidarsi ai professionisti è sempre la cosa migliore per viaggiare tranquilli, soprattutto quando si fanno lunghi tragitti su quattro ruote.

A proposito della batteria, non tutti sanno che esiste un modo per ricaricarla senza l’aiuto dei cavi. È una soluzione efficace, che permette di arrivare senza problemi fino alla meta più vicina. Ecco come funziona.

Ricaricare la macchina senza cavi

Tutti sappiamo come funziona l’accensione tramite i cavi e lo abbiamo visto fare una miriade di volte. Spesso gli automobilisti in strada si fermano per aiutarsi a vicenda. In alcuni casi, tuttavia, ci si può trovare da soli in una situazione di emergenza, ecco perché conoscere il trucchetto che vi stiamo per spiegare potrebbe esservi d’avvero d’aiuto in futuro

Se la vostra batteria è scarica e quindi non permette alla macchina di accendersi, sappiate che esiste un’altra fonte da cui ricavare velocemente energia: stiamo parlando dei fari della luce.

Il trucco delle luci

I fari permettono di riaccendere la macchina in pochi istanti e gratis. Per farlo, bisogna svolgere una serie di azioni: per prima cosa è necessario accenderli e impostare una freccia, ossia gli indicatori di direzione che usiamo per svoltare. A quel punto bisogna girare la chiave e la macchina si metterà in moto.

Questo trucchetto salvavita funziona solo se la batteria dell’automobile è scarica, se invece non è proprio più funzionante, allora la macchina non sarà in grado di ripartire. Seguendo questa breve guida, in poche semplici mosse potrete riaccendere autonomamente la vostra macchina e avvicinarvi alla prima piazzola di sosta senza spendere un centesimo. Se siete curiosi di scoprire altri trucchetti sulle automobili, allora non potete perdetevi questo articolo.