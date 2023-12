Lavastoviglie, risparmi il 50% in bolletta: hai sembra sbagliato a usarla | Soldi in tasca

Non lo sa quasi nessuno, ma un metodo infallibile permette di risparmiare fino al 50% in bolletta usando la lavastoviglie.

In un periodo come quello attuale, caratterizzato dall’impennata dei prezzi, trovare metodi per risparmiare qualche euro è sempre un affare, soprattutto quando si tratta di spese giornaliere.

In questi anni macchiati dall’inflazione gli italiani sono arrivati alla canna del gas e cercano modi alternativi per evitare di arrivare a fine mese con il fiato sospeso: c’è chi accende meno le luci, chi fa lavatrici più cariche meno volte a settimana.

Insomma, se prima di chiudeva un occhio quando si spendeva un po’ di più, oggi non è più possibile. Conoscere nel dettaglio come funzionano gli elettrodomestici che ognuno di noi usa quotidianamente, può essere un’ottima soluzione per risparmiare dei soldi a fine mese.

Il trucco che vi stiamo per svelare riguarda la lavastoviglie e, quando scoprirete di cosa si tratta, non potrete fare a meno di replicarlo a casa vostra per due motivi: rende più facile l’utilizzo di questo elettrodomestico e taglia drasticamente le bollette mensili. Ecco come funziona nel dettaglio.

Come risparmiare sulle bollette

La lavastoviglie è un must per chi ha una famiglia numerosa, perché permette in poco tempo di pulire una grande quantità di piatti e senza il minimo sforzo. Sull’onda del caroprezzi, molte famiglie tendono a usare sporadicamente la lavastoviglie per risparmiare sul consumo di energia, ma questo metodo potrebbe non bastare a riempire i portafogli.

Esiste un trucco che vi farà risparmiare fino il 50%: è molto semplice, ma pochissime persone lo sanno. Per ridurre i costi, basta disattivare la funzione pre-lavaggio di cui ognuno di questi prodotti è munito. Le lavastoviglie, soprattutto quelle moderne, garantiscono un’ottima pulizia anche senza questa funzione.

Tre segreti da sapere

Disattivando il pre-lavaggio risparmierete moltissimo sulle bollette a fine mese. Per avere un risultato ottimale, è sufficiente passare uno straccio bagnato per togliere il grasso sui piatti e metterli in lavastoviglie. Un altro segreto fondamentale è quello di utilizzare esclusivamente il lavaggio a freddo: come qualsiasi altro elettrodomestico, anche la lavastoviglie consuma molta meno energia se avviata in questa modalità.

Chi non vuole rinunciare all’asciugatura, può utilizzare quella a freddo per risparmiare fino al 45% in meno rispetto a un classico ciclo di lavaggio. Applicando questi piccoli trucchetti, sarà possibile arrivare a fine mese con qualche soldino in più in tasca: a giorno d’oggi, con il caro vita, questi segreti sono in grado di salvare e salvaguardare i portafogli degli italiani, sempre più in difficoltà a causa dall’impennata dei prezzi.