Gianni Sperti, trapela la foto della madre: non è possibile | Sembra proprio…

È trapelata una foto della madre di Gianni Sperti e il pubblico è rimasto totalmente senza parole, tutti hanno notato che…

Tutti conosciamo Gianni Sperti, il noto opinionista di Uomini e Donne che da vent’anni ormai fa coppia fissa con Tina Cipollari. Ogni pomeriggio lo vediamo esporsi nel salotto di Maria De Filippi, commentare le coppie che nascono e scoppiano proprio sotto i suoi occhi, eppure di lui sappiamo poco.

Infatti, l’ex ballerino è un uomo piuttosto riservato che tende a preservare la sua privacy, soprattutto quando si parla di amore e famiglia. In una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha parlato di suo padre e della malattia che l’ha portato via.

Poi ha confessato il suo sogno di diventare papà e la sua delusione per non essere ancora riuscito a raggiungere questo obiettivo nella vita, anche se finora ha avuto molto successo in altro.

Qualche mese fa, l’opinionista aveva illuso il pubblico di aver trovato l’amore. Chi lo segue da tempo sa quanto sia un inguaribile romantico, ecco perché la lieta notizia aveva mandato in visibilio i fan. “Sono ufficialmente innamorato”, aveva scritto, ma in realtà si riferiva a Mina, la sua dolcissima cagnolina.

L’attenzione è tutta su Gianni Sperti

Nonostante Uomini e Donne sia in pausa per le festività natalizie, nelle ultime ore si è tornato a parlare di lui per via di una foto di sua madre che sta circolando sul web. Il grande pubblico è rimasto senza parole, sembra davvero impossibile pensare che lui sia suo figlio. Il motivo? Sembrano la stessa persona.

La foto in questione è davvero impressionante, guardando la donna sembra di vedere la fotocopia di Gianni Sperti. Pochissimi finora avevano dato un volto alla mamma del noto opinionista di Uomini e Donne.

La foto della mamma

Dopo la morte dell’amato padre, l’ex ballerino è rimasto solo con la mamma, a cui è molto legato. In occasione del suo compleanno ha postato sulle storie di Instagram una foto della donna e ha scritto “Buon compleanno mamma. Ti amo”. La dolce dedica ha emozionato gli utenti, che sono stati catturati dalla bellezza della donna. Lei somiglia moltissimo a Gianni: non si può dire che non siano madre e figlio.

I tratti del viso e lo sguardo sono gli stessi. La donna è bellissima, con degli occhi azzurri come il cielo. Gli utenti di Instagram sono rimasti stregati dal fascino della signora Sperti, che è davvero identica al figlio.