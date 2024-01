“Si starà rivoltando nella tomba…”, Angelina Mango: scoppia il caos durante il concerto | Frasi intollerabili

Angelina Mango sta avendo un grandissimo successo, ma durante una delle ultime apparizioni la situazione è sfuggita di mano.

Essere una cantante famosa vuol dire anche esporre mediaticamente la propria persona e dover fare i conti numerose critiche, ma quello che è successo ad Angelina Mango è davvero troppo.

Tutti la conosciamo per aver vinto la categoria canto del talent show Amici di Maria De Filippi, che le ha permesso di scollarsi di dosso l’appellativo “la figlia di”.

Come suggerisce il suo cognome, infatti, lei è la figlia di Giuseppe Mango, celebre cantautore italiano scomparso l’8 dicembre 2014. Della sua morte se ne è parlato molto, perché è avvenuta quasi davanti agli occhi dei suoi fan.

Il 7 dicembre Mango si trovava sul palco del Palaercole di Policoro, in provincia di Matera, per un evento benefico, quando si è accasciato a terra per un infarto che è rivealto fatale. Poi, il giorno dopo, durante la veglia funebre, anche suo fratello si è sentito male ed è morto.

Angelina Mango travolta dagli insulti

Una storia familiare davvero difficile da digerire, che Angelina Mango ha vissuto sulla sua pelle. Al talent Amici ha mostrato tutta la sua personalità e il suo talento, riscontrando un grande successo nel panorama musicale italiano. Ora è pronta a calcare il palco dell’Ariston, perché sarà in gara durante la 74esima edizione di Sanremo con il brano “La noia”.

I primi contraccolpi del successo si fanno sentire: durante un suo concerto è successo l’impensabile. Uno di quei gesti che si potrebbero definire imperdonabili. Succede spesso, purtroppo, che il pubblico si scagli contro la cantante, ma il trattamento riservato ad Angelina è stato davvero esagerato.

Gli attacchi degli haters

Tutto è nato da un video pubblicato in rete che riprende Angelina in una delle sue esibizioni: la giovane cantante indossa un look stravagante, come era solita fare anche ad Amici. Per qualcuno, questa volta è davvero sopra le righe. I suoi vestiti l’hanno trasformata in un bersaglio per gli haters, che hanno iniziato a insultarla.

“Ma cosa le è successo?” si chiedono alcuni. Altri, invece, si appellano al papà, il grande Giuseppe Mango, affermando che secondo loro non sarebbe fiero di lei. “Si starà rivoltando nella tomba”, “Mi dispiace per quel padre così serio”, hanno scritto alcuni utenti. Come succede a molti cantanti, anche Angelina è stata presa di mira da alcuni leoni da tastiera che stanno cercando di sminuirla: tuttavia, il suo talento parla per lei.