Lo Schiaccianoci On Ice, lo spettacolo più incredibile di sempre: al TAM solo in queste date | Vanno a ruba

La magia del ghiaccio e del balletto tornano al TAM Teatro Arcimboldi con Lo Schiaccianoci on Ice. Uno spettacolo unico.

Dopo il grande successo della passata stagione, The Imperial Ice Stars tornano a grande richiesta al TAM Teatro Arcimboldi Milano per raccontare con armonia e suggestione una delle fiabe più deliziose di sempre, Lo Schiaccianoci On Ice.

Dove solitamente c’è uno dei palchi più prestigiosi di Milano, in questa occasione tutto viene trasformato per diventare una pista da ghiaccio dove gli straordinari artisti e ballerini portano in scena questo balletto classico tra movenze dolci, figure complesse, salti da tenere il fiato e piroette incantevoli.

A esibirsi in questa cornice unica e spettacolare il quattro volte campione del mondo di pattinaggio di figura e doppia medaglia d’oro olimpica Evgeny Platov con al suo fianco il due volte campione del mondo Maxim Staviski diretti dalla produzione del direttore artistico e regista Tony Mercer, figura di rilievo in tutto il mondo per aver creato questo genere di intrattenimento amato da grandi e piccini.

Tutti noi conosciamo lo schiaccianoci, scritta originariamente quasi due secoli fa dall’autore tedesco ETA Hoffman, in seguito riadattata dallo scrittore francese Alexandre Dumas nel 1847, si tratta della favola di Natale per eccellenza, tra Re dei topi, il principe incantato e la Fata Confetto. Il pattinaggio è la forma d’arte che meglio può ridisegnare questo meraviglioso balletto.

Il primo atto de Lo schiaccianoci

È la vigilia di Natale a San Pietroburgo che si appresta a chiudere il XIX secolo, nella dimora dei Pavlov regna la gioia e non mancano le risate di Maria, di suo fratello, di sua sorella e dei loro amici mentre scartano i numerosi regali. Ma l’atmosfera prende una piega del tutto differente quando arriva il signor Drosselmeyer, una figura mistica che genera oscurità con i suoi trucchi di magia portando ad un’atmosfera sinistra. Nonostante le sensazioni contrastanti, l’uomo rende felice Maria regalandole un soldatino schiaccianoci.

La festa finisce e gli ospiti fanno ritorno alle loro dimore, è tempo di dormire, ma la piccola Maria non riesce a chiudere occhio ancora emozionata per il suo regalo, così decide di andare a vedere lo schiaccianoci quando in casa lampi inquietanti e tuoni spaventosi la terrorizzano, questo questo è ancora nulla, Maria è totalmente soggiogata dalle emozioni quando vede i mobili della stanza diventare enormi e viene circondata da un gruppo di topi giganti guidati dal loro Re. È proprio a questo punto che il soldatino Schiaccianoci prende vita per correre in suo aiuto. Inizia la battaglia.

Il secondo atto de Lo schiaccianoci

Dopo la battaglia e grazie all’amore di Maria, lo Schiaccianoci sconfigge la maledizione e si trasforma in un bellissimo principe, i due iniziano il viaggio per raggiungere il Regno dei Dolci dove tutto è commestibile e buonissimo. Qui incontrano la Fata Confetto che per l’occasione organizza un ballo, le note di Čajkovskij danno vita alla famosa Danza della Fata Confetto. Seguita dalla Danza del Cioccolato e alla Danza del Tè, per poi chiudere con la Danza del Caffè e la Danza delle Caramelle, tutto culmina con il capolavoro Valzer dei Fiori. Un momento di profonda gioia che viene interrotto nuovamente dal Re dei topi, ma sta succedendo davvero? Oppure si tratta di un sogno di Maria nella notte più magica dell’anno?

INFO Lo Schiaccianoci on Ice

Lo Schiaccianoci on Ice sarà in scena al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 25 al 28 gennaio 2024, per tutte le informazioni, prezzi dei biglietti e orari consultare la pagina www.teatroarcimboldi.it