Sanremo 2024, allarme bomba nella notte: ma cos’è successo davvero | Evacuazione urgente

Arriva l’allerta bomba nella notte a Sanremo, la vitta viene fatta evacuare con urgenza. All’interno ci sono alcuni artisti in gara.

Sanremo non è ancora iniziato e già iniziano ad accadere fatti inspiegabili, o più che spiegabili ma ricchi di interesse mediatico. La notizia ha colto tutti impreparati nella serata del 5 febbraio. Quando la Villa Nobe è stata fatta evacuare con una certa urgenza.

Una telefonata anonima ha segnalato la presenza di una bomba proprio all’interno della residenza di pregio dove si stava tenendo una festa esclusiva organizzata da Radio Mediaset.

Non sono casi rari le feste durante la settimana del festival e in molti ne conoscono l’ubicazione proprio perché si tratta di eventi dedicati alla kermesse. Infatti, proprio alla serata erano presenti molti degli artisti che da stasera parteciperanno alla competizione canora più attesa dell’anno.

Ma cos’è successo davvero a Villa Nobel a Sanremo? Questo spazio di prestigio era stato allestito per ospitare l’inaugurazione di Oltre il festival, organizzato proprio da Radio Mediaset che per tutta la settimana si occuperà di seguire la kermesse attraverso sei emittenti radiofoniche: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella.

La verità sull’allerta bomba a Sanremo

Sono stati proprio alcuni degli ospiti della serata a raccontare che cos’è successo nel giro di pochissimi minuti, la cena era iniziata da poco e ci si era seduti ai tavoli, quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella sala chiedendo a tutti di abbandonare lo stabile con una certa urgenza.

Inizialmente nessuno era a conoscenza del motivo per cui sono stati allontanati con velocità, sono in seguito hanno scoperto della possibilità della presenza di un ordigno esplosivo. Come raccontano gli ospiti, che erano oltre 300, sono intervenute le forze dell’ordine con i cani. Alla fine non è stato trovata nessuna bomba. Ma allora perché è successo tutto questo?

Il motivo dell’allerta bomba a Sanremo

In molti sono rimasti spaventati e sono tornati dei propri hotel, molti altri, dopo l’iniziale spavento hanno iniziato a dire frasi come “È Sanremo, ecco cos’è successo”, insomma l’aria generale che tira è come sempre quella del clamore. Che sia stato organizzato dall’interno o che sia stato uno scherzo di cattivo gusto, il punto è che nel bene o nel male a Sanremo l’importante è che se ne parli.

Per molti potrebbe essere sembrata una serata rovinata, ma per il business che ruota attorno alla manifestazione, che fa letteralmente fermare l’Italia, questi avvenimenti sono ottimo materiale per costruire una narrazione sempre più caotica di un evento che sembra più che mai allontanarsi dalla musica per avvicinarsi al puro spettacolo. Pare quasi che il pubblico aspetti solo questi momenti, perché così ci hanno abituato e per non far scendere l’interesse è necessario accendere la miccia.