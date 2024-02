Marco Mengoni, esce la verità sul suo amore segreto: la malattia e gli ospedali | Situazione complessa

A co-condurre la prima serata di Sanremo troviamo proprio Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione del Festiva.

Nella prima serata della 74esima edizione della festival di Sanremo, oltre a ritrovare Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico, al suo fianco ci sarà Marco Mengoni.

Il famoso cantante è stato il vincitore della scorsa edizione con la sua canzone, Due vite, diventata in seguito una delle hit più ascoltate in assoluto nel nostro Paese.

Quest’anno, oltre ad essere il super ospite della prima serata, sarà anche co conduttore, abbracciando così un ruolo totalmente differente dal suo mondo, Marco risplende quando canta, ma durante le interviste e gli incontri con il pubblico denota una certa timidezza e riservatezza.

Per lui si tratterà di una vera sfida che ha accolto con enorme entusiasmo. Ma forse non tutti sanno che per Marco la vita non è sempre stata luminosa. Purtroppo la malattia lo ha distrutto.

Marco Mengoni e quel demone che si porta dentro

Durante gli anni passati Marco ha parlato di una malattia che purtroppo non gli ha reso facile lavorare, tanto meno per quello che fa. Un problema che lo ha costretto a spostarsi da ospedale a ospedale e facendolo sprofondare in una tremenda solitudine. Essendo molti riservato ci ha messo diversi anni prima di parlarne, ma è stato proprio in occasione di un’intervista con il Corriere che ha deciso di parlarne.

Mengoni ha raccontato di soffrire di dismorfismo corporeo, oltre che della più invalidante ipocondria, proprio questa malattia lo ha costretto a spostarsi in più ospedali per continuare a sottoporsi a controlli medici, lui stesso ha dichiarato di sottoporsi di continuo a esami del sangue.

Marco Mengoni, il rapporto con l’amore e il suo corpo

La questione del dismorfismo corporeo è complesso, un trauma che potrebbe essere nato in passato quando non amava il suo corpo a causa del peso, così ha detto, “Ho raggiunto i 105 Kg, a contraddistinguere la mia adolescenza è stata la solitudine. Sono stato chiuso in casa per anni“, poi continua, “Una volta ho mangiato tre chili di nutella e le coliche mi hanno fatto andare in ospedale”.

Negli anni Marco ha mantenuto una certa riservatezza e questo anche sulle sue storie d’amore, tanto che una delle domande più ricorrenti è se sia attualmente fidanzato. È stato proprio lui a volerne parlare in una recente intervista a la Repubblica dove ha confessato: “L’amore? No, non l’ho trovato”. Però sono sempre più insistenti le voci che lo vedono innamorato del famosissimo collega Mahmood. Diversi sono i video che li hanno immortalati insieme proprio dopo Sanremo e alla vista dei paparazzi hanno fatto finta di non conoscerti. Si aspettano maggiori risposte.