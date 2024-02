La Rappresentante di Lista, ecco chi si cela dietro questo gruppo: la coppia vincente | Amore o lavoro?

La Rappresentante di Lista torna sul palco di Sanremo per il duetto con Annalisa, ma chi si cela davvero dietro questo gruppo. Ecco la verità.

Per la quarta serata del settantaquattresimo Festival della canzone italiana abbiamo i cantanti in gara che duettano con altri loro colleghi cimentandosi nell’esibizione delle cover. La cantautrice ligure Annalisa si esibisce in duetto con la Rappresentante di Lista, un noto gruppo molto amato che ha già calcato il palco di Sanremo.

Infatti, La Rappresentante di Lista ha fatto parte della kermesse di Sanremo 2022 con il brano Ciao Ciao che, sebbene non sia risultato essere il vincitore, è diventato una hit dell’estate di quell’anno. Adesso possiamo goderci di nuovo la presenza di questo gruppo che fa un gradito ritorno sul palco dell’Ariston duettando con Annalisa.

La cantante in gara e La Rappresentate di Lista assieme al coro Artemia portano Sweet Dreams, un brano cantato da Annie Lennox degli Eurythmics e uscito nel 1983. Sweet Dreams è stata poi ripresa e proposta da un altro artista altrettanto famoso, Marilyn Manson, nel 1995. Oggi la vediamo interpretata da Annalisa e La Rappresentante di Lista e il coro Artemia.

Molti fan del gruppo si sono sempre chiesti come è nata questa collaborazione e se i due stanno insieme oppure no. La Rappresentante di Lista è un gruppo italiano nato nel 2011 a Palermo ed è composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Lei è di Viareggio e il prossimo ottobre compie 37 anni, mentre lui è nato a Palermo e a marzo compie 39 anni.

La Rappresentante di Lista – nascita

Il gruppo si è formato nel giugno 2011 Veronica e Dario si sono incontrati a Valledolmo, in Sicilia, durante le prove dello spettacolo teatrale Educazione Sportiva. Il nome del gruppo deriva da un episodio di vita della Lucchesi, ovvero quando la giovane donna si era iscritta come rappresentate di lista di uno dei tanti partiti politici per votare fuori sede il referendum abrogativo a tema energia nucleare.

Il primo album de La Rappresentate di Lista è uscito il 6 marzo 2014, si intitola (Per la) Via di casa ed è stato pubblicato dalla Garrincha Dischi. Da quel momento in poi il successo ha investito il gruppo fino al culmine per un musicista, ovvero partecipare al Festival di Sanremo. Era il 2022 e non hanno vinto ma il loro brano Ciao Ciao è diventato una hit dell’estate 2022.

La Rappresentate di Lista – relazione

Praticamente tutti i fan, e non solo, si sono chiesti se Veronica e Dario avessero una relazione intima oltre che professionale. Entrambi hanno smentito ogni dubbio dicendo che non sono fidanzati ma durante un’intervista doppia alle Iene del 2021 il duo ha svelato dei segreti riguardanti la loro relazione.

Sia la Lucchesi che Mangiaracina hanno rivelato di essere stati insieme ogni tanto, sottolineando che si è sempre trattato di una relazione fugace e altalenante con periodi in cui stavano insieme ed altri no. In questo momento sia Veronica Lucchesi che Dario Mangiaracina si vogliono concentrare sul lavoro e noi ce li godiamo assieme ad Annalisa con Sweet Dreams in questo Sanremo 2024.