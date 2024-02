Netflix, c’è una serie tv assurda con Renée Zelleweger: cosa guardare stasera | Molto provocatoria

Su Netflix c’è una serie tv che forse non avete ancora visto, la protagonista è Renée Zellweger in una veste tutta diversa e molto provocatoria.

In un panorama televisivo sempre più ricco di opzioni, è facile perdersi alcune gemme nascoste che meritano di essere scoperte. Una di queste perle è sicuramente una miniserie davvero elettrizzante e misteriosa, disponibile su Netflix con protagonista la talentuosa Renée Zellweger. L’attrice che per la prima volta dopo tanti successi sul grande schermo ed un Oscar vinto per Ritorno a Cold Montain, si è cimentata in una serie televisiva di tutto rispetto.

La trama di questa prima stagione antologica ruota attorno a una giovane coppia, Lisa e Sean, la cui vita sta per essere sconvolta da un fatto sconvolgente. La vicenda,infatti, prende una svolta inaspettata quando Anne, una potente businesswoman interpretata dalla stessa Zellweger, fa loro una proposta tanto discutibile quanto allettante.

Lisa riceverà una somma considerevole di denaro che le permetterà di realizzare la start-up a cui dedica il suo impegno, ma in cambio dovrà concedere suo marito per una notte ad Anne senza fare domande.

Un presupposto però risulta chiaro sin dall’inzio: se la coppia parlerà tra loro di quanto accaduto, l’accordo sarà annullato. In un’epoca di compromessi e ambizioni sfrenate, la proposta scatenerà reazioni a catena, sia nell’ambito professionale che personale dei protagonisti, e coinvolgerà anche Anne. Si tratta di una miniserie che ha avuto molto seguito di pubblico e critica ma che se avete per sfortuna perso, potrete sempre recuperare in qualsiasi momento proprio perché disponibile su Netflix.

La serie con protagonista Renée Zellweger

La misteriosa serie di cui stiamo parlando si chiama What if distribuita ormai quasi cinque anni fa. Il creatore, produttore e sceneggiatore di “What If” è Mike Kelley, noto per le sue precedenti opere come “Revenge” e “Swingtown”. La sua abilità nel mescolare soap opera e thriller è evidente anche in questa nuova coinvolgente creazione.

I personaggi dei suoi telefilm iniziano come eroi apparentemente virtuosi, ma vengono poi tentati, portando il messaggio che chi tradisce l’etica affronterà le conseguenze. Il successo iniziale si dissolve rapidamente e conduce alla rovina fisica e psicologica chi ne viene travolto senza criterio. Questo elemento di suspense e dramma è una firma distintiva delle opere di Kelley, contribuendo a rendere “What If” un’esperienza avvincente dall’inizio alla fine.

La vincente formula della miniserie

La formula della miniserie antologica ha dimostrato di funzionare efficacemente ed è adottata ancora adesso con successo da piattaforme come Netflix e Amazon. Questo approccio consente di mantenere alta la tensione per un periodo limitato, soddisfacendo la curiosità del pubblico in una singola stagione. La trama di “What If” è avvincente e cattura l’attenzione degli spettatori punatata dopo puntata: si sviluppa in modo rapido ed emozionante, senza lasciare spazio per noiosi riempitivi.

Sebbene la serie sia stata rilasciata nel 2019, potrebbe essere sfuggita a molti spettatori. Se l’avete dimenticata, è il momento ideale per recuperarla. “What If” offre un intrattenimento di alta qualità, con una performance straordinaria da parte di Renée Zellweger che dimostra la sua versatilità nel passare dalla grande al piccolo schermo. La serie incanta, intriga e offre puro divertimento, confermandosi come una delle opzioni da non perdere su Netflix.