Aurora Ramazzotti, “È incinta”: è stato proprio Goffredo a dare la notizia | La famiglia si allarga

Una notizia incredibilmente bella è stata data ufficialmente proprio da Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti.

Quello tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è un amore che va avanti dal 2016: i due si sono conosciuti tramite un’amica in comune ed è subito scattata la scintilla.

Da anni inseparabili, i due hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore dando alla luce un figlio, il piccolo Cesare, nato a marzo2023. I fan della ragazza sono esplosi di gioia dopo aver appreso la notizia.

Attivissima sui social, la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower sull’andamento della gravidanza, condividendo con loro tutta la gioia che stava vivendo.

Adesso è arrivata un’altra lieta notizia: i fan lo hanno appreso dai social e non potrebbero essere più contenti. Nella famiglia è in arrivo un altro bambino.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Laureato in Ingegneria Elettrica presso la University of London, Goffredo Cerza ha conosciuto Aurora proprio a Londra, prima della pandemia. Quando lei è tornata in Italia, a Milano, lui è rimasto nel Regno Unito per conseguire un master ed è tornato poi a Milano per stare vicino alla sua fidanzata. I due non potevano essere più contenti quando hanno saputo di aspettare un bambino: il ragazzo lo ha annunciato sui social, condividendo la gioia con i sostenitori della coppia.

I due avevano annunciato di stare pensando di dare un fratellino a Cesare, ma prima, hanno spiegato, avrebbero dovuto fare i conti con i costi aggiuntivi che comporta un secondo bambino. Che si siano finalmente decisi a cominciare una nuova gravidanza? Ecco che cosa hanno annunciato sui social.

Nuovo bebè in arrivo

Con un nuovo bebè in arrivo, sono cominciati i preparativi per accoglierlo. Nel frattempo, Aurora ha pubblicato sulle sue storie uno scatto dolcissimo che annuncia la bella notizia: nella storia si vede il piccolo Cesare con la figlia della cognata che giocano sul divano, insieme alla mamma della piccola, ovvero la sorella di Goffredo. “Cugini” ha scritto Aurora, ma i fan hanno notato un’altra cosa: la cognata di Aurora ha un bel pancione e presto avrà un altro bambino.

Subito i follower della ragazza hanno espresso la loro gioia per la bella notizia, congratulandosi, anche se non direttamente, con Carolina Cerza, per l’appunto la sorella di Goffredo. La donna non frequenta molto i social ed è molto riservata, ma per annunciare la nascita di un nuovo bimbo ha fatto un’eccezione. Ora tutti sono in trepidante attesa di conoscere il sesso del nascituro e quando è prevista la nascita. Per saperlo bisognerà aspettare Aurora: sarà lei a decidere quanto e quando rivelare.