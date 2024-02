Fiorella Pierobon, “Oggi per vivere faccio la p…”: lo ha appena confessato | Ecco come si è ridotta

Dopo essere stata una dei volti più amati della televisione ecco adesso cosa fa per vivere Fiorella Pierobon, lo ha confessato lei stessa.

Dopo essere stata uno dei volti più amati della televisione italiana, Fiorella Pierobon ha intrapreso un percorso inaspettato nella sua vita e che ha lasciato tutti i suoi storici fan letteralmente senza parole. La donna ha recentemente confessato in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, la svolta che il suo percorso lavorativo ha preso da quando ha abbandonato la tv: si tratta di una storia assurda.

La sua carriera, iniziata nel 1977 dalle tv locali del milanese, l’ha portata a diventare una delle annunciatrici più note in televisione, conquistando il cuore del pubblico con la sua presenza carismatica e la sua eleganza senza tempo.

Il legame speciale con Mediaset e Silvio Berlusconi è stato fondamentale per il successo di Fiorella. Berlusconi, colui che l’ha scoperta e lanciata, ha riconosciuto il suo talento unico, trasformandola da una promettente annunciatrice a una vera e propria icona televisiva. La sua bellezza e la sua professionalità l’hanno resa un volto noto, e il pubblico ha apprezzato il suo contributo al mondo dello spettacolo.

Tuttavia, come spesso accade nella vita dei personaggi pubblici, la Pierobon ha deciso di prendere una svolta a 180 gradi. Dopo aver lasciato il mondo della televisione molti anni fa, oggi, a 63 anni, ha trovato una nuova forma di espressione e realizzazione personale. Una strada, quella intrapresa da Fiorella, totalmente inaspettata, che potrebbe farla rivalutare e non sempre in positivo agli occhi di molti. Non ci crederete.

Cosa fa adesso Fiorella Pierobon?

Nell’intervista rilasciata al Corriere, la donna si è messa a nuda rivelando anche informazioni sulla sua situazione economica. La Pierobon ha candidamente rivelato di non aver mai guadagnato tropo dal suo periodo d’oro in televisione in quanto un tempo le cifre proposte erano ben diverse. Inoltre, anche la valuta non permetteva completamente di sbarcare il lunario. Comunque, la nota annunciatrice non se la passava per nulla male ma di quel successo adesso rimane solo il lontano ricordo.

Fiorella Pierobon, infatti, che una volta incantava il pubblico con la sua presenza magnetica è diventata ora una pittrice affermata, con una galleria d’arte situata nella splendida Costa Azzurra. Le sue opere d’arte uniche e suggestive sono ora il suo mezzo di espressione principale. L’addio alla tv è definitivo a quanto pare.

L’arte per Fiorella: nuovo mezzo di espressione

Fiorella non solo dipinge per sé stessa, ma ha anche trovato successo nel mondo dell’arte, vendendo i suoi quadri e godendo di una serenità che va oltre la fugacità della fama televisiva. La sua storia è un esempio di come la passione e la creatività possano trasformare radicalmente la vita di una persona, anche quando sembra aver raggiunto l’apice della carriera in un campo completamente diverso.

Mentre la fama televisiva potrebbe essere distante da tempo, Fiorella Pierobon dimostra che la vita dopo lo spettacolo può portare a nuove e appaganti opportunità. La sua decisione di abbracciare l’arte è una testimonianza del suo spirito intraprendente e della sua capacità di reinventarsi, continuando a trovare soddisfazione nella sua seconda vita artistica.