Candace Bushnell, la vera storia di Sex and the City al TAM: ecco chi è davvero Mr. Big

Quanto c’è di Candace Bushnell, ideatrice di Sex and the City, in Carrie Bradshaw? Lo ha raccontato la scrittrice al Teatro Arcimboldi di Milano.

Davanti a una platea prevalentemente al femminile e indossando un paio di tacchi griffati, l’ideatrice di SATC ha ripercorso i suoi anni migliori nella Grande Mela in un one-woman show vivace e ribelle su come farsi strada quando sei una donna che parla di sesso.

Vincitrice di un Emmy e in cima alla classifica dei bestseller del New York Times, la scrittrice 65enne si guarda indietro e ripercorre le esperienze che hanno dato vita a uno dei personaggi femminili più iconici dei primi anni 2000, Carrie Bradshaw. E Candace, come lei, ha vissuto una vita caratterizzata da uomini, sesso, shopping e molti, tanti cosmopolitan.

Tutto è stato scritto e documentato nella rubrica che ha tenuto a metà anni Novanta sul New York Observer e da cui hanno avuto origine la sua popolarità e il successo della serie tv prodotta da HBO.

Il suo alter ego – interpretato da Sarah Jessica Parker – nasce dall’esigenza di “non far vergognare la famiglia”. Perché una donna (ancora) single e libera di sperimentare sotto le coperte era sinonimo di scandalo.

True Tales of Sex, Success and Sex and the City

Senza soffermarsi troppo sulle parti più tristi del suo percorso – come quando il papà le dice che nessun uomo sarà in grado di amarla per via del suo seno piccolo – Candace Bushnell si racconta al suo appassionato pubblico. Quando parla si ha la sensazione di conoscerla, perché lei, esattamente come Carrie, ha davvero avuto una storia d’amore con un politico, ma per fortuna non le ha chiesto di urinargli addosso.

Mentre racconta le sue disavventure amorose, sul maxischermo alle sue spalle compaiono gli insegnamenti che ha raccolto lungo il cammino: il primo è “Ciò che non farai tu, lo farà qualcun’altra”. Il più importante, invece: “Gli uomini mentono. Sempre”. Una frase che suona da monito e riassume il bagaglio sentimentale di Candace e del suo amatissimo alter ego.

La vera storia di Mr Big

La grande domanda, però, riguarda Mr Big: esisteva veramente? Ebbene sì, anche Candace ha avuto un Mr Big nella sua vita, che però ha lasciato spazio a un Mr Bigger. Perché a differenza di Carrie, la scrittrice newyorkese ha trovato la forza di rinunciare a un uomo che non le calzava bene (almeno non quanto le sue Manolo Blahnik). Ma soprattutto Candace ha sempre dato priorità al suo lavoro, una scelta che l’ha ripagata nel tempo, quando ha potuto estinguere il mutuo della casa che aveva comprato con il suo ex marito, Mr Bigger.

Anche la storia d’amore con lui è finita, ma – come nel corso dello spettacolo – non c’è spazio per i momenti bui. Candace oggi ha ancora al suo fianco i suoi amori più importanti: New York e le sue amiche. “Non voglio stare con Mr Big – afferma – Voglio essere grande.”