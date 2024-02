Downton Abbey, iniziate le riprese in segreto: una nuova clamorosa stagione | Ma non solo

Sembra che ci sarà un ritorno clamoroso a Downton Abbey per una nuova inaspettata stagione dello show televisivo di successo.

Poche sono le serie in grado di catturare il pubblico con la stessa intensità di Downton Abbey. Questa amatissima produzione televisiva ha tenuto incollati milioni di spettatori per sei stagioni, immergendoli nell’affascinante mondo della famiglia Crawley e dei loro affezionati servitori. Ora, le voci di un ritorno stanno scuotendo il mondo dell’intrattenimento, suscitando eccitazione tra i fan di lunga data.

Sembra che il cast e la troupe di Downton Abbey siano pronti a riunirsi per una nuova, inaspettata stagione dello show che ha conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo. Questa notizia ha generato un’ondata di entusiasmo e speculazioni, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli su cosa riserverà questa nuova avventura nella dimora di Downton.

Downton Abbey ha debuttato nel 2010 e ha rapidamente guadagnato un seguito devoto grazie alla sua trama avvincente, ai personaggi ben sviluppati e all’ambientazione impeccabile nella Gran Bretagna del primo Novecento. La serie ha esplorato i cambiamenti sociali, politici ed economici dell’epoca, fornendo uno sguardo intimo alla vita delle classi nobili e servili.

La storia si è svolta con eleganza attraverso gli anni, seguendo la famiglia Crawley e il loro staff attraverso momenti di gioia, tragedia, amore e perdita. Il successo della serie è stato riconosciuto con numerosi premi, tra cui Emmy Awards e Golden Globes, consolidando il suo status di classico contemporaneo.

Il ritorno: cosa possiamo aspettarci?

Nelle ultime ore, un’indiscrezione ha scosso il mondo dei fan di Downton Abbey, la celebre serie in costume creata da Julian Fellowes. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, sarebbero iniziate in gran segreto le riprese di una settima stagione della serie, dando vita a una notizia che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo. La notizia, originariamente lanciata da Daily Mail e amplificata da altri media britannici, ha diffuso molto entusiasmo tra gli appassionati della saga della famiglia Crawley e dei loro affezionati domestici. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei creatori o del network ITV.

La serie, trasmessa da ITV dal 2010 al 2015, ha già avuto un seguito cinematografico con due film spin-off, l’ultimo dei quali è uscito nel 2022. Secondo Daily Mail, le riprese della presunta settima stagione sono in corso da alcune settimane, mantenute nel più stretto segreto. Fonti vicine al progetto avrebbero riferito che il cast è stato tenuto all’oscuro fino all’ultimo momento, firmando accordi di non divulgazione per mantenere il mistero intorno al ritorno della serie.

Le dichiarazioni di Fellowes e Bonneville: un indizio?

Le dichiarazioni passate del creatore Julian Fellowes e dell’attore Hugh Bonneville hanno alimentato le speculazioni sul possibile ritorno della serie. Fellowes, intervistato da Radio Times, non aveva escluso la possibilità di ulteriori sviluppi nella storia dei Crawley e aveva scherzato sulla difficoltà di dire addio a Downton Abbey in modo definitivo.

Hugh Bonneville, interprete del Conte di Grantham, aveva suggerito un reboot con un cast diverso o addirittura un terzo film incentrato sulle origini della famiglia. Tuttavia, non aveva escluso completamente un suo coinvolgimento in un nuovo capitolo della saga.