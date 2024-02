Màkari 3, anticipazioni 25 febbraio: una seconda puntata disastrosa | Va tutto male per…

Imperdibile il secondo appuntamento con la terza stagione di Màkari, ecco come prepararsi al 25 febbraio.

Dal 18 febbraio la fiction di successo Rai 1, “Makari”, ha fatto il suo atteso ritorno con una terza stagione che sta tenendo incollati gli spettatori e che continuerà ad intrattenere i fan più appassionati ancora per altre tre imperdibili puntate, fino al al 10 marzo 2024.

Liberamente tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri, la serie, anche quest’anno, promette di regalare nuovi emozionanti capitoli della storia di Saverio, interpretato da Claudio Gioè, il carismatico protagonista della trama. La trama di Makari si basa sulla storia di Saverio Lamanna, un giornalista diventato portavoce di un influente uomo politico al governo che viene licenziato dopo aver commesso un errore sul lavoro.

A carriera finita, quindi, Saverio senza più legami a Roma decide di lasciare la capitale e di trasferirsi nel suo paese di origine Makari, in Sicilia. E’ qui che riscopre una passione di un tempo, quella della scrittura. Tuttavia, anche in Sicilia alcune problematiche amorose ed intrighi irrisolti continueranno ad inseguirlo.

La terza stagione introduce nuovi intrecci narrativi e tanti colpi di scena inaspettati per molti. Insomma, anche dopo diverse puntate la serie continua ad essere assolitamente vincente. La puntata del 25 febbraio si preannuncia particolarmente intrigante, portando i fan a immergersi in un mistero intricato che affonda le sue radici nella tragedia del terremoto del 1968 a Gibellina.

Cosa succede il 25 febbraio

Saverio in qualità di esperto giornalista viene chiamato a fare da moderatore a un’importante conferenza nella località di Gibellina, che, dopo essere stata distrutta dal terremoto, è stata ricostruita ed è diventata un vero e proprio simbolo di rinascita. L’evento è pensato per ospitare quattro gibellinesi che, da bambini, furono costretti a emigrare all’estero a causa della catastrofe sismica. L’intento è chiaro: cercare di ricostruire i legami spezzati dal disatro ed interrotti anni prima.

Tuttavia, il destino prende una piega inattesa quando la conferenza viene interrotta da un diverbio tra due persone abbastanza improvviso a cui fa seguito un ancora più inaspettato e brutale omicidio di Leone Curatolo (interpretato da Orio Scaduto), il principale organizzatore dell’evento. Saverio e il suo storico amico Piccionello (Domenico Centamore) devono risolvere questo mistero che sembra avere origini lontane, sin dalla tragedia dle terremoto e che ha al centro del problema con segreti sepolti, vite spezzate e rancori forse mai sopiti.

Dove recuperare e vedere Makari

Parallelamente, Michela e Giulio continuano a esplorare le vite dei personaggi principali, aggiungendo ulteriori elementi di suspense alla trama. Per tutti coloro che si sono persi gli episodi in diretta, è possibile recuperare le puntate su RaiPlay, la piattaforma streaming ufficiale della Rai. “Makari” va in onda su Rai 1 ogni giovedì a partire dalle ore 21.25 circa, regalando ai fan una dose settimanale di intrighi e emozioni.

La terza stagione di “Makari” si conferma come un successo televisivo, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori con una storia avvincente e personaggi affascinanti. Con colpi di scena inaspettati e un mistero che si snoda tra il presente e il passato, la serie continua a conquistare il cuore del pubblico, consolidandosi come una delle produzioni più attese e apprezzate della stagione.