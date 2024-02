Bianca Atzei, “Ho perso mio figlio”: ore di panico e la drammatica notizia

Situazione drammatica quella che ha visto coinvolta Bianca Atzei, ore di panico e poi il tremendo epilogo.

Sabato 24 febbraio, la famosa cantante Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti saranno ospiti a Verissimo. Molto attesa la partecipazione della coppia Atzei-Corti al programma televisivo di genere talk show, rotocalco e costume, in onda su Mediaset.

Lo scorso gennaio Bianca e Stefano hanno festeggiato il primo anno del loro bambino, Noa Alexander. Per il compleanno del piccolo, i genitori hanno dedicato un messaggio particolarmente commovente al bimbo condividendo un post su Instagram.

Noa ha portato amore e felicità nella vita di Bianca e di Stefano. In occasione dell’anniversario del loro primo anno come genitori, la coppia ha ricordato quanto il bimbo sia in grado con un semplice sorriso di regalare emozioni che mai avevano pensato di provare, descrivendo Noa come il loro «senso della vita».

Il bambino ha colmato il vuoto e in parte sanato il dolore che la coppia aveva provato quando aveva perso il suo primo figlio nel 2020. La tragica notizia dell’aborto spontaneo di Bianca aveva scosso i fan, che avevano subito mostrato la loro vicinanza alla cantante.

Bianca Atzei racconta l’aborto: il dolore per la fine di una vita e due anni dopo la nascita del suo bambino

Bianca Atzei, pseudonimo di Veronica Atzei, è una cantante italiana nata a Milano l’8 marzo del 1987. Dopo l’esordio nel 2012 a Sanremo Social, viene selezionata per il Festival di Sanremo con il suo primo singolo La gelosia e poi con L’amore vero. Partecipa anche ad altre edizioni del festival di Sanremo e nel 2018 partecipa alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, classificandosi al secondo posto.

Dal 2015 al 2017 ha avuto una relazione con l’ex pilota motociclistico Max Biaggi. Bianca si è poi fidanzata con il suo attuale compagno, il conduttore televisivo Stefano Corti. Il 18 gennaio 2023 la coppia ha avuto un figlio, Noa Alexander, tre anni dopo l’aborto spontaneo di Bianca nel 2020.

Il tragico evento dell’aborto

Un anno e mezzo dopo il triste evento, Bianca aveva scritto su Instagram un lungo messaggio in cui raccontava dell‘immenso dolore per la perdita del figlio che aspettava dal compagno Stefano Corti. Date le scarse possibilità che aveva di rimanere incinta, Bianca era rimasta entusiasta all’idea di aspettare un bambino. Dopo pochi mesi, purtroppo, la gravidanza si è interrotta. L’aborto spontaneo ha causato a Bianca non solo dolore fisico ma anche e soprattutto psicologico, dovuto all’essere passata in un «battito di ciglia» dalla «felicità più grande alla sofferenza più forte».

In tale occasione, tantissime donne hanno espresso la loro vicinanza a Bianca. La cantante aveva scritto che era sicura che qualcosa di bello sarebbe presto arrivato. «Il sogno di poter diventare mamma» si è realizzato quando Bianca Atzei ha saputo di aspettare Noa Alexander. Da allora il bambino ha riempito la sua vita di gioia.