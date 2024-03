Mr. Rain, “Diventare papà è…”: ecco chi è la fidanzata misteriosa | È una s…

Mr. Rain e la paternità, ecco cosa ha confessato il giovane cantante. Nel Salotto di Verissimo ha deciso di mettersi a nudo.

Il 2 marzo a Verissimo arriverà Mr. Rain. C’è grande attesa per l’intervista al noto cantante italiano che alle 16.30 del prossimo sabato sarà ospite del programma televisivo di genere talk show, rotocalco e costume in onda su Canale 5.

Tutti gli appassionati del cantante, ma anche i curiosi telespettatori, non potranno perdersi assolutamente l‘appuntamento di sabato.

Mr. Rain, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo, ha parlato della paternità e della sua fidanzata. Gli ultimi segreti sulla coppia verranno sicuramente svelati nella puntata di Verissimo.

Ma quanti sono a conoscenza di chi sia la ragazza che è stata in grado di conquistare il cuore del cantante? Su di lei, una persona estremamente riservata, non si hanno molte notizie. Questo però è ciò che sappiamo.

Chi è la fidanzata di Mr. Rain? Tutto sulla donna che ha conquistato il cuore del cantante

Nato a Desenzano del Garda nel 1991, Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2011. Superate le selezioni per X Factor nel 2013, Mr. Rain ha pubblicato due anni dopo il suo primo album Memories. Lo scorso anno, nel 2023, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, arrivando al terzo posto con il brano Supereroi. Nel 2024 ha partecipato di nuovo al Festival di Sanremo, con il brano Due altalene.

In un’intervista rilasciata dopo il Festival, Mattia Balardi ha parlato della sua fidanzata. Mr. Rain è un ragazzo molto riservato e le poche informazioni che si hanno sulla sua vita privata sono state rilasciate in un’intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante ha raccontato della sua fidanzata, ricordando come gli sia stata accanto nei momenti difficili della sua vita. Ma quale è il nome della ragazza?

Juliana Ghidini è la fidanzata di Mr. Rain: cosa ha raccontato il cantante su di lei e sulla paternità

Mr. Rain ha parlato poche settimane fa per la prima volta della sua fidanzata, Juliana Ghidini. La ragazza è nata a Rio de Janeiro e ha vissuto a Castel Mella, in provincia di Brescia. Non si hanno tante notizie sulla giovane, dal momento che questa è molto riservata. Dai profili Facebook e Instagram (@julianaghidinii), si legge che Juliana è impegnata sentimentalmente con Mattia Balardi dal 7 maggio 2017.

Grande amante degli animali, Juliana Ghidini ha due cani, Tokyo e Sushi, protagonisti di molti dei video che condivide sui social. La ragazza ha rappresentato un aiuto fondamentale nella cita del cantante. Nel parlare della sua fidanzata, Mr. Rain ha riconosciuto come lei sia stata il suo braccio destro negli ultimi sei anni, supportandolo in ogni occasione e aiutandolo a superare la depressione di cui ha sofferto. Ora che si è ripreso, Mr. Rain è pronto per costruire la sua famiglia. Un giorno Juliana e Mattia avranno dei figli: il cantante ha infatti dichiarato che diventare padre è tra i suoi piani, ma al momento deve prima portare a termine alcuni progetti.