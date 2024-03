Bugo, rompe il silenzio e massacra Morgan: “Gran testa di ca**o” | Scoppia la violenta rissa

Ormai è guerra parta tra Morgan e Bugo che adesso ha deciso di rompere il silenzio e il suo sfogo è davvero truce. “Gran testa di ca**o”.

La faida tra Morgan e Bugo non riesce proprio a trovare una fine o uno stallo perché i due continuano a punzecchiarsi a vicenda senza mai dire niente e dicendo tutto al contempo. Sono partite numerose frecciatine velenose da parte di Marco Castoldi da quel Sanremo 2020 dove l’evento più traumatico e doloroso per Cristiani Bugatti è diventato un meme nazionale.

In quell’occasione, per il primo Festival della canzone italiana presentato da Amadeus, Morgan ha deciso di modificare in diretta e senza preavviso il brano che stava portando in gara insieme all’ormai ex amico e collega Bugo. Dopo quella decisione tra i due si è rotto definitivamente qualcosa e la guerra ha avuto inizio.

Una lotta combattuta direttamente da Marco Castoldi che ha sempre continuato ad avere il nome di Cristian Bugatti in bocca ed è sempre stato pronto per sparare delle illazioni anche quando non gli venivano chieste. In tutto questo, Bugo ha sempre agito indirettamente senza rispondere alle continue provocazioni dell’ex amico. Almeno fino a poco tempo fa.

Infatti, di recente Bugatti ha deciso di tirare fuori la testa dalla sabbia e di dire la sua raccontando che cosa ha provato e comportato la scelta di Castoldi di cambiare ed umiliare pubblicamente il cantante. Lo sfogo di Bugo ha lasciato tutti senza parole e tra i due è scoppiata l’ennesima faida che non vedrà mai una fine.

Le parole di Bugo

Durante il suo sfogo Bugatti ha rivelato che l’azione di Marco ha fatto precipitare la sua carriera di parecchi livelli e ha portato grande sconforto sia nella sua vita che in quella della sua famiglia. Cristian si è stufato di restare nell’ombra e in silenzio mentre il collega si faceva avanti per raccontare sempre la sua versione.

Adesso è stato Bugo a zittire tutti quanti scioccandoci con le sue parole e dando il via ad una possibile violenta rissa futura. Le parole di Cristian sono arrivate alle orecchie di tutti quando, martedì scorso, è stato ospite a Le Iene e ha fatto il suo monologo. Durante il discorso, Bugo ha rivelato che l’offesa subita a Sanremo ha generato dolore e sconforto sia a lui che ai membri della sua famiglia.

La reazione di Morgan

Sempre nel monologo, Bugo ha ammesso che il comportamento distruttivo di Morgan ha ferito sì lui stesso ma anche la sua famiglia, affermando di essere padre di due figli e figlio lui stesso insinuando che quel gesto ha ferito la sua intera famiglia. Subito dopo l’artista ha anche aggiunto: “A volte sono anche una gran testa di ca**o, nel senso che non sono perfetto”. Con quest’affermazione Bugatti ha voluto certamente sdrammatizzare leggermente il discorso ma comunque sottolineando che un possibile errore fatto non può venire punito così pesantemente.

Bugo è un musicista da diverso tempo e dopo ben 20 dal suo esordio era arrivato sul tanto agognato palco dell’Ariston solo per vedersi rovinare quell’incredibile esperienza da una persona che considerava un amico. Tuttavia, per Morgan è stata un’azione benevola perché come ha detto lui stesso in una recente intervista de La Stampa ha cercato il modo più gentile per fargli capire che lo aveva ferito. Stando alle parole di Marco quella sera del 2020 a Sanremo è stato solo un aiuto per Bugo, facendogli del bene con lo spettacolo.