Riccardo Scamarcio, dopo anni la verità sulla rottura con la Golino: “Ecco chi è davvero” | Adesso tutto torna

Riccardo Scamarcio torna a far parlare di se dopo la sua presenza nel salotto di Verissimo, ma in molti si chiedono della fine con Valeria Golino.

L’attore pugliese è noto al pubblico italiano ed internazionale soprattutto per la sua maestria a calarsi in qualsiasi ruolo. Ma Riccardo Scamarcio non è soltanto un attore, è anche un uomo che ha vissuto varie relazioni sentimentali tutte uniche a modo loro con anche dei retroscena mai svelati; almeno fino ad ora.

In questi ultimi giorni l’attore è tornato al centro del gossip per via dell’imminente uscita del suo ultimo film, Race of Glory: Audi VS Lancia, nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 14 marzo. Questa pellicola, già rilasciata in Nord America lo scorso gennaio, narra la rivalità tra Germania (Audi) e Italia (Lancia) e la lotta dell’audacia e dell’immaginazione degli italiani contro la le abilità tecniche e perfezioniste dei tedeschi.

Inoltre, in questo ultimo periodo Scamarcio sta lavorando ad un altro film sotto la regia di Johnny Depp ed intitolato Modi. Una pellicola drammatica e biografica che vuole raccontare la vita dell’artista toscano Amedeo Modigliani. Vita professionale a parte, ricca di successi e soddisfazioni, Riccardo ha avuto alti e bassi per quanto riguarda il suo privato.

Tra le donne che hanno fatto parte della sua vita due sono state davvero significative per Scamarcio. La prima è la storia d’amore che gli ha fatto conoscere anche l’emozione di diventare padre per la prima volta ed unica volta. Nel 2019 l’attore e la sua manager Angharad Wood iniziano una relazione sentimentale dalla quale nasce, del 2020, la loro figlia Emily. La coppia si separa poco dopo per poi tornare con un brevissimo flirt tra il 2022 e il 2023.

Riccardo Scamarcio, l’amore continua

Nonostante la delusione provata nel finire la relazione con la madre di sua figlia, Riccardo si è fatto forza ed è andato avanti riuscendo a trovare nuovamente l’amore. Nel 2021, l’attore ha preso parte alle riprese del film L’ombra del giorno, diretto da Giuseppe Piccioni, dove non aveva la minima idea che avrebbe trovato la sua attuale partner.

Infatti, proprio durante le riprese del film tra Scamarcio e Benedetta Porcaroli, altra attrice protagonista, è scattato l’amore. Un sentimento talmente forte ed implacabile che ha costretto i due a terminare immediatamente le loro precedenti relazioni. Lui ha detto addio alla madre di sua figlia e lei al regista Michele Alhaiquee. Usciti allo scoperto nel 2022, alcune indiscrezioni parlavano già di crisi tra i due ma la confemra della smentita di tali illazioni è arrivata nel 2023 con alcuni scatti che li ritraggono insieme.

Un inizio molto simile

La relazione tra Riccardo e Benedetta è iniziata allo stesso modo in cui, nel lontano 2006, è nata quella tra l’attore e Valeria Golino. Infatti, i due si sono conosciuti sul set del film Texas e sono stati immediatamente folgorati dall’amore. Per ben dieci anni Riccardo e Valeria hanno vissuto una storia d’amore intensa e continuativa, ma poi è arrivato lo stop.

Nel 2016, quando c’era anche aria di matrimonio tra i due, Scamarcio e la Golino hanno comunicato ufficialmente la fine della loro relazione. Una rottura che nessuno si aspettava e che nasce da alcune indiscrezioni secondo cui l’attrice avrebbe avuto un flirt con Vincent Cassel. Tuttavia, dopo diversi anni Valeria ha ammesso che l’amore tra lei e Riccardo Scamarcio è finito perché lei era insoddisfatta e delusa riguardo la loro storia.