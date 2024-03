Rocco Siffredi, ecco chi è davvero il fratello Tommaso Tano: “profonde cicatrici” | Tra luci e ombre

Con la serie Supersex di Netflix entriamo nella vita famigliare di Rocco Siffredi, ma chi è davvero il fratello Tommaso Tano. tra luci e ombre.

La serie biografica su Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi, uscita solo la scorsa settimana, ha già raggiunto un grandissimo successo. La serie esplora la sua vita, dall’infanzia difficile a Ortona fino al suo periodo di massimo successo come attore del cinema pornografico.

Supersex non è solo incentrata sul sesso, ma analizza anche i rapporti familiari, i pregiudizi e l’accettazione di sé, con un cenno a quella mascolinità tossica che si respira tra le quattro mura di una famiglia di un piccolo quartiere.

E Rocco imparerà a sue spese a riconoscerla, mentre abbagliato dal fratellastro Tommaso, emblema del viril homo, pian piano inizia a capire come quel comportamento che ti fa sentire il re del mondo a discapito degli altri è malsano, e ha radici ben profonde.

Per tutte le puntate conosciamo, dunque, anche la sua storia, insieme a Lucia. Ma chi è davvero Tommaso Tano? Forse non è chiaro neppure a chi ha già finito la serie, ma ora siamo pronti a far luce sulla questione.

Tommaso Tano: l’anima sconosciuta di Supersex

In Supersex, la serie Netflix dedicata alla vita di Rocco Siffredi, emerge la figura di Tommaso Tano, interpretato nelle diverse fasi della sua vita da Francesco Pellegrino e Adriano Giannini. Questo personaggio chiave, il fratello maggiore di Rocco, si rivela come una presenza cruciale nella trama, mettendo in luce le dinamiche familiari e le vicende personali che lo hanno reso un tassello fondamentale nel puzzle della storia.

Tommaso Tano si presenta come una figura di spicco nella vita del giovane Rocco, impersonato magistralmente da Rocco Siffredi. Fratello putativo per eccellenza, Tommaso desidera ardentemente affermare la propria identità e liberarsi da un passato segnato dalla miseria e dalle discriminazioni. Il suo sogno di un ritorno trionfale al suo paese natale si trasforma in una saga personale di redenzione e caduta, in cui la lotta contro il pregiudizio e l’esclusione sociale diventa il cuore pulsante della sua esistenza.

Il tragico destino di Tommaso Tano: una storia di ambizione e perdizione

Il destino di Tommaso Tano, segnato da scelte discutibili e relazioni tormentate, culmina in una tragica conclusione. Dopo il trasferimento a Parigi con la moglie Lucia, Tommaso si trova invischiato in attività losche che lo portano su una via di perdizione. La sua ossessione per Lucia, unita a un crescente problema di alcolismo, mina irrimediabilmente il loro rapporto.

La sua vicenda si conclude in modo tragico, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Rocco e degli spettatori. Sebbene il personaggio di Tommaso Tano rappresenti un elemento romanzato all’interno di “Supersex”, la sua storia riflette in modo universale i temi dell’ambizione, della redenzione e della ricerca di un senso di appartenenza, rendendolo uno dei personaggi più complessi e memorabili della serie.