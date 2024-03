Terremoto Mediaset, Pier Silvio ha stracciato il contratto del conduttore: dopo le frasi disturbanti non poteva restare

A Mediaset è arrivato un violento terremoto, proprio uno dei conduttori più amati ha detto addio a Mediaset, Pier Silvio non lo accetta.

A Mediaset sembrava andare tutto a gonfie vele ultimamente, ma a quanto pare qualcosa è cambiato: uno dei conduttori più amati sta per dire addio all’emittente di cui ormai è visto come un simbolo.

Nessuno si aspettava questa mossa, ma dopo l’accaduto non c’è stato molto altro da fare: Pier Silvio si è visto costretto a salutare il conduttore tanto amato.

La decisione è arrivata a seguito di alcune frasi assurde pronunciate proprio da questo personaggio così amato dagli italiani, frasi che nessuno si sarebbe mai immaginato di sentirgli dire.

I dirigenti Mediaset si sono trovati all’angolo: dopo certe affermazioni sarebbe stato inutile provare a risolvere la situazione. Ecco chi se ne andrà a breve dall’emittente, lasciando un gran vuoto nel cuore dei telespettatori.

La scelta di Pier Silvio

Nell’ultimo anno in Mediaset sono cambiate molte cose: Pier Silvio ha allontanato alcuni personaggi che non erano di suo gusto, come Belen e Barbara D’Urso, nel tentativo di creare un’emittente più vicina alle sue preferenze. Il patron di Mediaset non ha mai nascosto di non sopportare il trash esagerato, e quando ne ha avuto la possibilità ha fatto in modo che certi conduttori uscissero dalla sua squadra.

Adesso le cose stanno di nuovo per cambiare con l’addio di uno dei conduttori storici dell’emittente, amato da tutti gli italiani. La scelta purtroppo è stata praticamente obbligata dopo certe esternazioni che hanno colpito i piani alti. Ora non c’è più niente di certo.

Il conduttore saluta Mediaset

Molto presto rischiamo di non vedere più in televisione l’amato Paolo Bonolis: il conduttore sta per dire addio alla sua carriera. La decisione l’ha presa lui in prima persona: di recente, in un’intervista a La Stampa, avrebbe confessato di volersi prendere una pausa dalla conduzione per pensare a sé stesso e ai suoi figli. La scelta è del tutto legittima considerando che Bonolis è in televisione da decine di anni, ed è normale che abbia bisogno di lasciare un po’ la presa e godersi la famiglia. Pier Silvio ha appreso la notizia e di certo non l’ha presa bene.

Il patron di Mediaset ha compreso le ragioni dietro la scelta del conduttore e non ostacolerà le sue preferenze, ma se fosse per lui terrebbe Bonolis per molti anni ancora, visto l’affetto che arriva dal pubblico. Il contratto del conduttore scadrà a giugno e fino a quel momento Bonolis potrebbe anche cambiare idea, ma è difficile capire se accadrà davvero oppure no. Visto che non è la prima volta che il conduttore esprime questo suo desiderio, questa potrebbe essere davvero l’ultima volta che lo vediamo in televisione.