Chiara Ferragni, in bancarotta: ecco tutti i soldi che ha perso e che non rivedrà | Potrebbe essere la fine

Arrivano i bilanci impietosi di Ferragni, dopo il pandoro gate le sue aziende hanno perso moltissimi soldi e i dati che arrivano fanno paura.

Chiara Ferragni se la passa tutt’altro che bene: dopo il pandoro gate, il suo è stato un declino inarrestabile che ha portato molte aziende con cui collaborava ad abbandonarla.

A peggiorare la crisi c’è anche la crisi con Fedez: ormai è confermato che i due si siano presi una pausa e non è chiaro se e come proseguirà il loro matrimonio.

In tanti hanno cercato di quantificare il danno in termini economici: è vero che l’influencer ha un patrimonio enorme, ma di certo anche lei non è immune alla disfatta, e il peso degli ultimi mesi si sta facendo sentire non poco.

Ma quindi a quanto ammonta la perdita economica di Chiara Ferragni? Parliamo di cifre enormi che potrebbero segnare definitivamente il crollo del “regno” dell’influencer. I dati sono davvero spaventosi.

La crisi dei Ferragnez

Lo scandalo dei pandori ha acuito una crisi che, a detta di molti, era già presente da tempo in casa Ferragnez. Sembra che da quel Sanremo 2023 le cose siano cambiate definitivamente e che il corso degli eventi li ha allontanati sempre di più, fino alla crisi di cui si parla da molti giorni. I due questa volta hanno confermato (a modo loro) di essere in un periodo molto difficile per la coppia, ma è evidente che stanno facendo di tutto per non svelare dettagli e per proteggere i due figli.

Sembra strano vista l’esposizione mediatica a cui erano abituati, ma evidentemente stavolta la questione è davvero seria. Per di più l’influencer deve fare i conti con una perdita economica ingente, da far venire i brividi. Per lei sembra essere la fine.

Bilancio tragico per Chiara Ferragni

Dalle ultime indiscrezioni sembra che l’influencer milanese stia rapidamente perdendo i suoi guadagni: stando alle stime condivise da alcuni esperti di settore, se si considera che ogni post pubblicizzato fattura sui 90.000 euro, più o meno la perdita mensile si aggirerebbe intorno a 1 milione considerando che ne pubblica in media 10 al mese. E questo è solo per i post adv: l’influencer guadagna anche dai post normali che pubblica e dalle storie, quindi si stima una perdita mensile che potrebbe superare i 2 milioni.

Cifre assurde che la maggior parte di noi non vedrà mai in tutta la sua vita e che Chiara Ferragni rischia di perdere in un battito di ciglia. Il numero di follower sul suo profilo è sempre più basso (sempre relativamente a quello precedente al “pandoro gate) e ormai molte persone hanno perso la fiducia che avevano in lei. Difficile dire se questa sarà davvero la disfatta dell’influencer, come alcuni ritengono, o se sarà solo un periodo molto negativo. Gli ultimi post di Instagram hanno evidenziato un profondo cambiamento nella strategia comunicativa di Ferragni, e forse le cose potrebbero cambiare.