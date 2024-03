Terra amara, anticipazioni clamorose: “che figura di me**a” | Tremenda batosta

Alcune anticipazioni su Terra amara sono pronte a scioccare il pubblico tanto che già si parla di enorme figuraccia per le protagoniste.

Terra amara è una serie televisiva turca composta da quattro stagioni che sta conquistando il cuore di tantissimi telespettatori italiani che non vedono l’ora di scoprire che cosa capiterà in futuro ai protagonisti. La serie tv va in onda su Canale 5 alle 21.30 venerdì e domenica e le puntate che verranno trasmesse il prossimo 22 e 24 marzo sono davvero incredibili.

L’episodio di venerdì 22 marzo si aprirà con la notizia che la villa Yaman è stata pignorata. Sermin e Betul approfitteranno della situazione e chiameranno un giornalista assetato di scoop e notizie nuove di zecca. Nel frattempo, Zuleyha è tranquilla e sicura di poter ripagare il debito grazie alla vendite dei gioielli che ha affidato a Gaffur e Selamet.

Tuttavia, dopo diverse ore di attesa i due non arriveranno da Zuleyha facendo preoccupare molto la donna che, assieme a Ibo e Rasit, li cercherà disperatamente. Si scoprirà che ai due uomini sono stati rubati i gioielli per poi rinchiuderli nel bagagliaio di una macchina. Non potendo rientrare in villa Yaman perché priva di soldi, Zuleyha deciderà di passare la notte in un hotel assieme a tutta la famiglia.

Intanto Hakan farà arrestare l’uomo che si fingeva essere Mujdat, ovvero lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il bambino. Tuttavia, Fikret crede fermamente che dietro al rapimento del piccolo ci sia proprio Hakan. Abdulkadir e Betul si vedranno a casa di Zuleyha e li raggiungerà anche Colak che scatenerà la gelosia di Abdulkadir perché sa che Colak è lì solo per Betul.

Svolta inattesa

Dopo la notte trascorsa all’hotel con la sua intera famiglia, Zuleyha si vedrà in prima pagina sul giornale della mattina seguente per sottolineare i suoi debiti. Questa occasione verrà colta al volo da Sermin che non vedeva l’ora di spettegolare con tutte le sue conoscenze. Tuttavia, la villa Yaman verrà dissequestrata e Zuleyha e la sua famiglia potranno tornare a casa.

Sempre nel corso della puntata Zuleyha cercherà di riavvicinarsi a Betul che, però, le inveirà contro e si vanterà con lei di averla fregata. Nel frattempo, assisteremo anche ad un violento scontro verbale che accadrà tra Hakan e Colak. Ma quello che succederà nella puntata di domenica 24 marzo avrà dell’incredibile.

Una gran figura di me**a

Hakan e Abdulkadir fermeranno un autobus appartenente alla società di Colak diretto ad Ankara per incendiarlo dopo aver offerto ai passeggeri un viaggio più comodo su un veicolo di loro proprietà. In seguito, Zuleyha deciderà di organizzare una proiezione di un film aperta a tutti gli abitanti di Cukurova ma la visione sarà del tutto diversa. Infatti, si vedrà un filmato di Betul che si vanta con Zuleyha per essere riuscita a rubare soldi all’azienda Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di averle fatto pignorare la villa.

Dopo la visione, Betul perderà le staffe per essere stata sbugiardata in pubblico e Sermin rincarerà la dose sottolineando che nessuno può fregare in pieno Zuleyha. Davvero una pessima figuraccia come evidenzia un utente del web febbricitante per le novità delle prossime puntate. Ma Colak deciderà di vendicare Betul e andrà alla villa Yaman per sparare all’impazzata. Azione che verrà fermata da Fikret. Zuleyha riceverà un preoccupante telegramma che la condurrà in ospedale.