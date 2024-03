Kate Middleton, purtroppo il video è fake: escono le prove | La Principessa non è mai tornata

Anche il video di Kate che annuncia del tumore è un fake, escono le prove clamorose. Dov’è la Principessa? Si teme il peggio.

In questi mesi non si fa altro che parlare dei Windsor e dei loro problemi di salute da quando, lo scorso gennaio, Re Carlo III ha annunciato di avere un cancro alla prostata scoperto dopo un intervento chirurgico e la Principessa Kate è finita sotto ai ferri pochi giorni dopo per un intervento urgente all’addome.

L’attenzione dei mass media, dei sudditi e del mondo intero, però, is è focalizzata principalmente sulla Principessa del Galles perché ci sono stati alcuni eventi e notizie che hanno messo diverse pulci nell’orecchio delle persone. Infatti, mentre il Re è tornato ‘in servizio’, come meglio può, la Principessa sembra essere scomparsa nel nulla.

Nonostante la foto pubblicata qualche settimana fa dove la mostra sorridente con i suoi tre figli e l’ultimo video dove annuncia di avere anche lei un cancro, le persone sono sempre più dubbiose e diffidenti sulla veridicità di queste notizie. Prima di tutto a causa della foto pubblicata palesemente ritoccata che ha minato la fiducia riposta nei giornali inglesi e adesso dubbi anche sul video.

Il filmato con il quale Kate Middleton ha annunciato al mondo intero di avere un cancro ha scioccato tutti come primo impatto, ma poi è stato analizzato minuziosamente e si sono scoperti dettagli che mettono sempre più dubbi alle persone riguardo la sua autenticità. Infatti, ci sono diverse prove che dimostrano come anche questo video sia l’ennesima fake news reale.

Video fake, ma la verità qual è?

Molti utenti del web hanno dimostrato come, analizzando minuziosamente il video dell’annuncio del cancro fatto dalla Middleton, ci siano dei dettagli che evidenzino come si tratti di un fake. Ma se questo video fosse davvero un falso, ci si chiede dove sia finita davvero la Principessa del Galles e che cosa stia complottando la Famiglia Reale.

Dall’inizio del 2024 aleggia intorno alla figura di Kate una strana atmosfera che potrebbe far pensare addirittura che la donna sia scomparsa e che viene sostituita dalla sua sosia o dall’intelligenza artificiale. Non abbiamo conferme ufficiali del fatto che questo video è un fake ma gli indizi trovati lasciano pochi dubbi in merito.

Prove schiaccianti, la Principessa non c’è

La clip viene additata come fake soprattutto per quanto riguarda la sua staticità, sia relativa a Kate che allo sfondo dietro le sue spalle. Il video mostra Kate seduta su una panchina in un giardino fiorito con alberi e cespugli. Essendo all’aria aperta è possibile che almeno una leggera brezza di vento potesse muovere i suoi capelli (sciolti sulle spalle) o le fronde degli alberi dietro di lei. Invece, non si muove niente e tutto attorno a lei sembra essere all’interno di una bolla (compresa la sua figura). Alcuni utenti del web hanno ipotizzato che potrebbero aver usato uno sfondo verde per poi aggiungerci l’immagine del prato ma comunque diversi dubbi permangono.

Un altro indizio è l’anello nella sua mano sinistra che ad un certo punto sparisce per poi ricomparire. Questo fa pensare che sia stato un video montato artificialmente (e pure male). Forse la troppa fretta di calmare le acque ha condotto ad una resa mediocre o forse il video non è un fake e le persone sono troppo complottiste. In ogni caso, la Principessa Kate Middleton non sta bene e ci chiede quando tornerà davvero in pubblico.