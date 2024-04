Max Angioni, non si trattiene più e lo dice “Anche meno!”: cala il gelo tra il pubblico | Arcimboldi in delirio

Max Angioni è pronto a far impazzire il teatro Arcimboldi di Milano, non può più trattenersi e lo dice davanti a tutti.

Max Angioni si sa, non è capace di stare zitto e buono, quello che pensa lo deve dire a gran voce e così è pronto a riprendersi il palco del Teatro Arcimbolsi di Milano TAM, in seguito al grande successo dello spettacolo “Miracolato”, per portare un nuovo show tutto da ridere e non ha paura di dirlo davanti a tutti: “Anche meno”.

“Anche meno” è proprio il titolo del nuovo spettacolo con qui Angioni vuole far divertire il suo pubblico partedo da alcune rifelssioni interessanti, si presenta in una nuova veste ma con lo humor che conosciamo bene, è un trentenne unico, figlio unico che ha costruito un universo immaginifico attraverso il quale esplora gli eventi quotidiani e le grandi domande esistenziali.

Non si risparmia su nulla e porta in scena addirittura i suoi primi ricordi, la surrealtà di quello che spesso gli attraversa la mente, arrivando fino alle grandi conquiste e l’incredulità per tutto quello che gli sta capitando in questa sua ‘nuova vita’.

Al Teatro Arcimboldi di Milano è pronto a dare il tutto e per tutto

Max Angioni ha deciso di portare questo spettacolo anche all’estero, è stato il primo comico italiano a esibirsi al Comedy Store di Londra e aveva portato proprio lo spettacolo ‘Miracolato’, visto il successo quest’anno ci sono state tre date subito sold out di ‘Anche meno’ che si sono tenute ad Amsterdam, Bruxelles e Londra.

Si preannuncia essere uno show di cui si parlerà molto e non stupisce che continui a fare sold out anche in Italia, infatti se state pensando di andarlo a vedere vi conviene correre a prendere i biglietti. Lo stesso Max, raccontando del successo dello spettacolo ‘Miracolato’ ne è esterrefatto e incredulo, ma il suo obiettivo con questo nuovo è bissare quel successo portando lo show un altro livello con domande esistenziali a cui dare una risposta.

I biglietti e tutte le info dello spettacolo ‘Anche meno’ di Max Angioni

Siamo quindi pronti ad accogliere e a ridere a crepa pelle insieme a Max Angioni e la sua Stand Up Comedy al Teatro Arcimboldi di Milano dal 3 al 7 aprile. Tutte le info per i prezzi dei biglietti e gli orari si possono trovare sul sito ufficiale del Teatro Arcimboldi di Milano TAM oppure anche sui canali social ufficiali.