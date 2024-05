Challengers, il film di Guadagnino arriva in streaming: ecco dove vederlo da casa | Una Zendaya da record

Challengers è uno dei film più attesi della stagione in streaming, ecco finalmente dove potremo vederlo comodamente da casa.

Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist sono arrivati nei cinema italiani lo scorso 24 aprile nel nuovo film di Luca Guadagnino: Challengers. A distanza di un mese dall’uscita nelle sale cinematografiche, Challengers sta per arrivare in streaming.

L’interpretazione magistrale di Zendaya nei panni di Tashi Duncan, ex promessa del tennis e ora allenatrice, è stata oggetto di plauso da parte della critica.

Challengers racconta le sfide che la giovane allenatrice ed ex campionessa affronta nell’allenare il marito Art. Una delle partite giocate da Art fa riemergere ricordi passati, con l’incontro durante la finale con Patrick, migliore amico di Art ed ex fidanzato di Tashi.

Un gioco di rivalità non solo sportive ma anche sentimentali prende quindi l’avvio, con i tre personaggi di Tashi, Patrick e Art a svolgerne il ruolo principale. Ma se milioni di persone sanno già come prosegue la storia proprio per averla vista al cinema, sono ancora tanti i telespettatori che attendono di vedere il film sulle piattaforme di streaming.

Zendaya e il successo di Challengers: il nuovo film tanto attesa arriverà presto sulle piattaforme streaming

C’è grande attesa tra il pubblico di telespettatori per il caricamento online di Challengers. In soli cinque giorni dal debutto cinematografico, la pellicola è diventato il successo più grande mai raggiunto dal regista Luca Guadagnino.

Il film è prodotto da Metro-Goldwyn-Mayer, unitosi a Prime Video. Molto probabilmente, quindi, la pellicola verrà presto proposta in streaming su Amazon Prime Video, prima di passare a Netflix, Disney+ o NOW.

Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist protagonisti di Challengers, il successo cinematografico del momento

Zendaya, reduce dal successo avuto in Dune Parte II, è la protagonista femminile del successo cinematografico del momento, campione di incassi al botteghino. La affiancano Josh O’Connor, apprezzato in The Crown e ne La chimera di Alice Rohrwacher del 2023, e Mike Faist.

La pellicola di Luca Guadagnino non ha deluso le aspettative dei fan. Il regista italiano aveva ricevuto il film Chiamami col tuo nome (2017), il plauso dalla critica in patria e all’estero e numerosi riconoscimenti tra cui una candidatura al Premio Oscar per il miglior film, al Golden Globe per il miglior film drammatico e due ai British Academy Film Awards per il miglior regista e per il miglior film.