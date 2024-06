Arisa, quelle che vedete sono parrucche: ha ‘perso’ tutti i capelli e il motivo e struggente | La malattia non le da scampo

Un’evoluzione di stile senza compromessi

Arisa ha conquistato la scena musicale italiana grazie ai suoi look audaci e originali sin dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Nel corso degli anni, il suo stile è diventato sempre più sofisticato e femminile, ma c’è un elemento del suo aspetto che è rimasto costante: i capelli corti.

Di recente, ha chiesto consiglio ai suoi fan sui social media riguardo un possibile nuovo taglio di capelli. Tuttavia, nonostante i suggerimenti di far crescere la chioma, Arisa ha svelato il motivo che la costringe a mantenere i capelli corti, rivelando un disturbo che la affligge.

La lotta di Arisa con la tricotillomania

Pochi settimane fa, Arisa ha sorpreso i suoi fan presentandosi al programma “Amici” con un caschetto biondo e la frangetta. Tuttavia, ha già iniziato a considerare un nuovo cambiamento di look, chiedendo ai suoi followers su Instagram se dovesse tagliare di nuovo i capelli. La risposta è stata quasi unanime: i fan le hanno consigliato di non accorciarli ulteriormente. Nonostante i momenti in cui è stata apprezzata per i capelli lunghi, come quando indossava parrucche, Arisa è spesso stata criticata per i suoi tagli cortissimi, come quello rasato di qualche anno fa.

Ora, ha finalmente trovato il coraggio di rivelare il motivo dietro queste scelte stilistiche: Arisa soffre di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo causato da stress o depressione che la porta a strapparsi i capelli inconsciamente. Questo problema la costringe a mantenere i capelli corti per evitare conseguenze come dermatiti o alopecia. Pertanto, tutti i suoi tagli estremi non sono solo espressioni di uno stile eccentrico, ma anche necessità per gestire il suo disturbo.