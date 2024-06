Amici, contratto strappato per l’insegnante e cacciato da Mediaset: ecco chi non rivedremo più | È tutta colpa di…

L’insegnante tra i più amati di Amici dovrà dire addio al programma, nonostante il successo deve lasciare la rete.

Amici di Maria si è concluso da poco tempo ma già la redazione è in movimento per cercare i futuri allievi per la prossima edizione che inizierà a settembre. Tuttavia, sembra che per quest’anno si dovranno fare anche i casting per quanto riguarda il gruppo dei professori perché uno tra i più amai potrebbe non esserci nella nuova edizione.

Il talent show condotto da Maria De Filippi non è estraneo ai cambiamenti ma dover riformare il gruppo dei coach potrebbe essere una sfida per niente facile. La scorsa edizione conclusa da poco vedeva nel ruolo di insegnati Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Tuttavia, tra questi sei nomi si nasconde colui che potrebbe dire per sempre addio a Mediaset. Sebbene la sua partecipazione sia stata un successone, molto probabilmente non potrà più fare parte del gruppo di coach della prossima edizione di Amici. Negli anni, ci sono stati diversi cambi di professori come, ad esempio, la Pettinelli che ha sostituito Arisa perché quest’ultima è andata a The Voice.

Adesso sembra che la cosa si potrebbe ripetere a breve, vedendo la Rai ‘rubare’ l’ennesimo giudice a Mediaset per portarlo in una delle sue trasmissioni. Infatti, se questo coach decidesse di mollare la Mediaset sarebbe ‘tutta colpa della Rai’ che reclama le sue vecchie glorie. Questo perché l’insegnante è già stato per diverso tempo in Rai e ora potrebbe tornarci.

Chi mancherà all’appello di settembre?

Tra tutti gli insegnati che abbiamo visto nel corso di questi anni ad Amici di Maria, uno di loro potrebbe essere l’assente dell’anno per la nuova edizione. Si tratta di un coach che è nel team da due anni e che ha fatto della sua passione per la danza il suo lavoro, essendo poi diventando un maestro di ballo.

Stiamo parlando di Emanuel Lo che potrebbe decidere di dire addio a Mediaset per ritornare in Rai. Stando a quanto si legge su Novella 2000, Emanuel Lo potrebbe essere assente per Amici 2024 per migrare verso la rete ‘avversaria’, ovvero la cosiddetta ‘mamma Rai’. Un duro colpo per Maria De Filippi e tutta la redazione che deve trovare il prima possibile un degno sostituto.

La persona più papabile

Da quando è finita l’ultima edizione di Amici, la redazione si è subito messa alla ricerca di giovani e nuovi talenti da far crescere all’accademia ma per quest’anno il lavoro dei casting sarà doppio, dato che molto probabilmente una sedia tra i giudici resterà vuota. Se le indiscrezioni riguardanti Emanuel Lo e il suo addio ad Amici risultassero vere, bisognerebbe trovare un sostituto nell’immediato.

Tra le persone più papabili che potrebbero rimpiazzare l’insegnante di danza c’è un’ex conoscenza proprio dell’accademia di Amici. Stiamo parlando di Veronica Peparini, la coreografa che ha insegnato danza moderna, contemporanea e hip-hop proprio ad Amici. Di recente, la Peparini ha affermato di non aver chiuso definitivamente con il talent show e questa affermazione ci potrebbe far pensare che se Amici avesse davvero bisogno di un sostituto, potrebbe rivolgersi a lei.