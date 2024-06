“Fedez sta vomitando”, preoccupa la sua situazione: ormai è fuori controllo e ci vanno di mezzo anche le sorelle di Chiara | Finisce male

Preoccupa la situazione di Fedez, arriva un video in cui parla apertamente di quello che gli sta succedendo e potrebbe finire male.

Non c’è nulla da fare: Fedez e Chiara Ferragni sono i personaggi del momento e nel bene e nel male continuano a far parlare di loro senza sosta. Dopo le accuse di truffa ai danni della Ferragni, la separazione e la vita sentimentale turbolenta del rapper, le cose per l’artista milanese ora si stanno mettendo davvero male. Uscito poco fa un video in cui Fedez “vomita” tutto ed i fan sono estremamente preoccupati per lui.

Conosciamo molto bene la situazione precaria di Federico Lucia a livello di salute sia mentale che fisica: l’uomo non ha mai fatto mistero di avere dei problemi sotto diversi punti di vista e ne ha sempre parlato apertamente. Per questo, il periodo stressante che sta attraversando potrebbe influire negativamente sulla sua persona e sulla sua salute e questo non fa altro che alimentare ulteriore ansia nelle persone che gli stanno attorno.

D’altronde, la situazione con la sua ex moglie è molto tesa e problematica: i due sono stati avvistati in Versilia nello stesso periodo ma, stando ad alcune indiscrezioni, non si sarebbero incrociati realmente. Insomma, l’astio tra l’ex coppia d’oro del web prosegue e dopo l’uscita di un nuovo video che ritrae Fedez molto “alterato”, ci si aspetta il peggio.

Il video rilasciato è chiaro: il rapper non si tiene niente più dentro ed è in procinto di scoppiare. Come reagirà Chiara Ferragni e soprattutto la sua famiglia che l’ha spesso difesa e supportata? Ci aspettano altri colpi di scena. Ma vediamo cosa è successo.

Il video che circola sul web

Fedez non smette di far parlare di sé. In primis, in questo burrascoso periodo al centro dei rotocalchi di gossip ci sono sicuramente le sue frequentazioni con diverse ragazze, quasi tutte giovani modelle. Ed ecco che, a questo proposito, Fedez ha avuto qualcosa da recriminare soprattutto alla stampa con annessa frecciatina alla sorella della sua ex moglie. Nel video recentemente pubblicato sul web è possibile vedere il rapper mentre guida la sua macchina si lamenta di come viene descritto dai giornali, come un “viscido” in sostanza soprattutto per il fatto di avere delle relazioni con donne più giovani di lui.

La replica poi si “condisce” di un commento al veleno contro Valentina Ferragni che ricordiamo essere fidanzata con un ragazzo del 2000. Infatti, secondo Fedez la gente sembra divertita e più clemente con la Ferragni Junior che con lui, nonostante i due vivano la medesima situazione. Valentina non viene mai nominata realmente, chiaro è che i suoi commenti siano riferiti proprio alla sorella più piccola delle Ferragni.

La reazione del web

La reazione del web non si è fatta attendere ed è inutile dire che le parole di Fedez hanno scatenato un’ondata di commenti ed opinioni diverse. Sul portale Instagram del giornalista esperto di gossip Giuseppe Porro dove viene ripresa la clip di Fedez, gli utenti come sempre si dividono tra chi critica il comportamento infantile del rapper e chi, invece, è concorde con il suo pensiero.

Intanto, però, su una cosa sono tutti d’accordo: dopo la separazione da Chiara, l’uomo non ha intenzione di fare il buonista e di tenersi tutto dentro. Come fa notare un utente “Fedez sta vomitando tutto quello che si è tenuto dentro per anni stando con Chiara...” E la situazione sembra proprio questa: finito il suo matrimonio, la natura ribelle e provocatoria del rapper si sta palesando nuovamente indicando, questa volta però, tra le sue vittime e i suoi bersagli quella che un tempo era stata la sua famiglia.