Fedez, adesso ha perso anche suo padre Franco Lucia, una batosta da cui protrebbe non rialzarsi | Lacrime amare in famiglia

Per Fedez sembra che tutto stia cadendo a rotoli, ha perso pure suo padre dopo la moglie, il podcast e combatte per vedere i figli.

Negli ultimi mesi, la vita di Fedez sembra cadere a pezzi. Il celebre rapper italiano sta attraversando un periodo estremamente difficile, segnato da perdite significative e battaglie personali. Dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni e la fine del podcast “Muschio Selvaggio” con Luis Sal, Fedez ora si trova a combattere per vedere i suoi figli.

A complicare ulteriormente la situazione, sembra che sia scomparso dal “quadro familiare” Franco Lucia il papà di Fedez, lasciando il rapper triste e forse completamente solo. Con il papà ha avuto sempre un legame molto stretto, ora Franco Lucia non c’è più poiché pare che abbia deciso di schierarsi. Tutto questa delicata situazione ha trasformato Fedez in un personaggio allo sbaraglio, impegnato a mantenere un equilibrio in una vita che sembra sfuggirgli di mano.

La separazione da Chiara Ferragni, una delle influencer più influenti al mondo, è stata uno dei momenti più difficili per Fedez. La coppia aveva affrontato problemi per un po’ di tempo, problemi che si sono aggravati ulteriormente a seguito dei guai giudiziari legati al “Pandoro Gate”. La distanza tra i due è cresciuta, fino a raggiungere un punto di non ritorno. Attualmente, i due comunicano solo per gestire le questioni relative ai figli, ma il rapporto personale sembra ormai compromesso.

Nel medesimo periodo, Fedez ha dovuto affrontare una dura battaglia legale che lo ha visto perdere il podcast “Muschio Selvaggio”, un progetto che aveva iniziato con l’amico e collega Luis Sal. La fine del podcast ha rappresentato un altro duro colpo per il rapper, che ha visto sfumare uno dei suoi progetti più cari. Come se tutto ciò non fosse abbastanza, recenti segnali suggeriscono che Fedez abbia “perso” anche il padre Franco.

Franco Lucia e il supporto alla Ferragni

Sebbene non vi siano conferme ufficiali di un distacco totale, pare che Franco, infatti, da sempre molto legato a Chiara Ferragni, continui a sostenere l’ex nuora sui social media, mettendo like alle sue foto e ai suoi post. Questo comportamento ha portato molti a ipotizzare che Franco si stia schierando dalla parte della Ferragni nelle attuali faide familiari.

In questo contesto di tensioni e distacchi, Fedez ha iniziato una nuova relazione con Garance Authié, una giovane modella francese. La nuova coppia sembra andare d’accordo, ma non è chiaro quanto la famiglia di Fedez approvi questa relazione. La situazione è ulteriormente complicata dalle frecciatine social che molti hanno notato tra Garance e Chiara Ferragni. Entrambe, infatti, hanno pubblicato video in cui ballano sullo stesso trend sui social, a distanza di poco tempo l’una dall’altra, alimentando così le speculazioni su una tensione latente tra le due.

Fedez e il supporto di Franco Lucia

Nonostante tutto e al di là di ogni speculazione, sembra che Fedez e suo padre Franco siano ancora molto uniti. Tuttavia, è evidente che Franco Lucia desideri mantenere un buon rapporto con Chiara Ferragni, soprattutto per il bene dei suoi nipoti. Questo equilibrio delicato potrebbe rappresentare un’ulteriore fonte di stress per Fedez, che già si trova a gestire una serie di cambiamenti e sfide personali. Il sostegno del padre è stato sempre un punto fermo nella vita di Fedez, e perderlo sarebbe un altro duro colpo.

Tuttavia, l’affetto di Franco Lucia per i suoi nipoti e il desiderio di mantenere una relazione positiva con Chiara Ferragni potrebbero spiegare i suoi gesti di supporto nei confronti dell’ex nuora. Questo non implica necessariamente un tradimento nei confronti di Fedez, ma piuttosto un tentativo di Franco di bilanciare i rapporti familiari in un momento di grande turbolenza. Insomma, resta da vedere come Fedez riuscirà a navigare attraverso queste acque tempestose e a trovare un nuovo equilibrio nella sua vita personale e professionale.