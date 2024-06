Christian De Sica, sventato il tentato omicidio: era stato architettato con lucidità | Una situazione agghiacciante

Christian De Sica coinvolto in una situazione ai limiti del surreale, sventato il tentato omicidio architettato con lucidità.

Uno degli attori comici che ha fatto la storia della commedia italiana è Christian De Sica, figlio dell’altrettanto talentuoso attore Vittorio De Sica. Il comico romano è stato ospite a Verissimo – Le Storie la scorsa domenica e a Silvia Toffanin e a tutto il suo pubblico ha raccontato un episodio che ha lasciato tutti spiazzati.

De Sica si è visto il protagonista di un tentato omicidio che è riuscito a sventare ma che era stato organizzato con precisione certosina. Un piano studiato nei minimi dettagli, con la visione di ogni step de seguire per non farsi beccare e una lucidità degna dei ‘migliori’ serial killer della storia. Un omicidio perfetto ma che Christian è riuscito a sventare.

La padrona di casa, il pubblico in studio e quello a casa hanno ascoltato la vicenda attoniti e questo episodio li ha profondamente scioccati. Nessuno si sarebbe mai immaginato Christian De Sica protagonista di un atto così pericoloso e dalle sfumature noir ma non si può mai sapere che cosa il destino può riservare.

Un piano machiavellico per uccidere una persona architettato con estrema lucidità e precisione che, però, De Sica è riuscito a sventare. Per fortuna, stiamo parlando di un tentato omicidio fittizio perché si tratta della trama dell’ultimo film di De Sica Ricchi a tutti i costi. Il sequel di Natale a tutti i costi è disponibile su Netflix dallo scorso 4 giugno annunciando il ritorno della famiglia Delle Fave.

L’omicidio perfetto

In questo sequel vediamo Anna (Angela Finocchiaro), il marito Carlo (Christian De Sica) e i loro due figli Emilio e Alessandra che partono per Minorca con un preciso obiettivo in testa: assassinare il futuro sposo della madre di Anna che vuole fregarsi l’eredità. Ricchi a tutti i costi è una commedia dall’umorismo nero che tocca diversi argomenti.

La Finocchiaro ha dichiarato come il suo personaggio sia stato in grado di architettare in modo preciso e lucido un omicidio, come se stesse pianificando una normale attività casalinga. L’assurdità del film è mostrare una famiglia apparentemente comune che, però, all’interno delle loro mura domestiche stanno organizzando l’omicidio perfetto.

Il tema di fondo

Ricchi a tutti i costi è una commedia che tratta argomenti piuttosto seri come l’impossibilità di comunicazione tra genitori e figli e l’estrema protezione che i primi hanno nei confronti dei secondi. Angela Finocchiaro ha commentato il rapporto dei membri della famiglia Delle Fave affermando che dall’esterno possono sembrare perfetti ma in realtà nessuno conosce l’altro per quello che è veramente.

Christian De Sica ha dichiarato di non essersi mai adagiato sugli allori solo perché è figlio di Vittorio De Sica, anzi: quest’ultimo gli ha consigliato di andare oltreoceano a fare il cameriere e poi di andare in giro per le balere con il suo storico amico Massimo Boldi. Dalla sua esperienza di vita, De Sica ha consigliato al figlio Brando di ‘farsi le ossa’ da solo e questo ha fatto il cuoco per mantenersi.