Barbara D’Urso, ha risposto malissimo a Pier Silvio Berlusconi: adesso lavora per la Tv più piccola del Paese | Caduta in distrazia

Un momento complesso per Barbara D’Urso, prima la stangata da parte di Pier Silvio Berlusconi e dopo la risposta al veleno la caduta.

Per Barbara D’Urso non è proprio un bel periodo: dopo l’allontanamento improvviso da Mediaset, della conduttrice si sono perse le tracce e ora il suo futuro è molto incerto.

Pier Silvio Berlusconi sta cercando di rivedere l’intero palinsesto e la conduttrice è stata tra i primi nomi a scomparire dai ranghi dell’emittente. Il patron di Mediaset, per lo più, ha anche usato parole molto taglienti sull’ex dipendente.

A inizio giugno Berlusconi ha tenuto una conferenza stampa per parlare dell’andamento degli ascolti e, alla domanda se gli mancasse la conduttrice, ha risposto “Da un punto di vista degli ascolti no”, senza pensarci due volte.

Alla conduttrice napoletana non è affatto piaciuta questa esternazione e ha deciso di rispondere per le rime a Berlusconi, davanti a tutti, senza alcun filtro.

La risposta della conduttrice

Barbara D’Urso non ci sta a essere vessata così in pubblico e alla fine è scoppiata lanciando una frecciatina a Berlusconi. Sulle sue storie Instagram la conduttrice ha scritto “Ci sono cose che fanno davvero molto ridere” proprio poche ore dopo la conferenza stampa. Anche se non lo ha nominato esplicitamente, è chiaro che il commento era diretto proprio a Pier Silvio Berlusconi e a quella frase che ha fatto capire che proprio non rimpiange di aver allontanato la conduttrice.

Molti si sono schierati dalla parte di Barbarella, esprimendole la loro vicinanza e considerando quello di Berlusconi un commento un po’ troppo diretto, ma c’è anche chi sostiene che la risposta di Pier Silvio non aveva alcun intento cattivo ed era semplicemente un dato di fatto esposto In più, a molti non è sfuggito il fatto che anche la conduttrice ha delle colpe, come per esempio quella, a quanto pare, di aver fatto dei favoritismi durante la conduzione dei reality. Ma c’è dell’altro: pare che la conduttrice, dopo la delusione di Mediaset, sia caduta davvero in basso.

Che “discesa” per Barbara D’Urso!

La conduttrice sta camminando su un terreno molto accidentato e a quanto pare è alla disperata ricerca di nuovi show da condurre per mantenere la propria presenza in televisione. Almeno questo è quello che dicono molti utenti, soprattutto dopo la notizia riportata da Investigatore Social, ovvero l’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo la quale Barbara D’Urso sarebbe corteggiata da Telesud, rete regionale con sede a Trapani.

La conduttrice si occuperà di condurre la festa del Trapani calcio per la promozione in serie C e gira voce che la televisione la vorrebbe come presenza fissa o perlomeno ricorrente. Rosica ritiene che per la D’Urso accettare di presentare un programma di una tv locale è in qualche modo una grossa caduta di carriera. Non è ancora chiaro se vedremo la conduttrice di nuovo sui nostri schermi a settembre e su quale emittente; per il momento, i suoi fan possono vederla all’opera su Telesud e sperare che prima o poi riprenda il timone di trasmissioni nazionali.