Re Carlo, umiliato davanti a tutti da Camilla: ormai è lei che comanda e lui è totalmente sottomesso | Sta davvero esagerando adesso

Camilla sembra non avere più freni, ha umiliato e messo in imbarazzo Re Carlo davanti a tutti ma lui ormai ne è completamente succube.

In questi ultimi giorni, la Royal Family inglese è tornata al centro di ogni rivista e giornale mondiali ma il tema non era negativo e opprimente come lo è stato per tutto questo tempo. Infatti, il 2024 non è iniziato bene né per il Re Carlo III né per la Principessa del Galles, costretti entrambi a lottare contro il cancro.

Per fortuna, però, in occasione del Trooping the Colour dello scorso 15 giugno Kate Middleton è riuscita a comprare in pubblico dopo mesi di assenza, rubando la scena al resto della Famiglia Reale inglese. Il focus era tutto su di lei e sul suo ritorno, dissipando la forte ansia che i sudditi e il resto del mondo avevano per la sua salute.

Adesso, però, si è ritornati a parlare dei Windsor in modo negativo per via del comportamento della Regina consorte Camilla nei confronti di Re Carlo. Pare proprio che di recente Camilla avrebbe umiliato pubblicamente il sovrano, mettendolo in imbarazzo davanti a tutti. Un atteggiamento da vera leader che sottometterebbe il suo consorte senza fare una piega.

L’accaduto si è verificato lo scorso 18 giugno in occasione del Royal Ascot, l’ippodromo inglese dove gareggiano i cavalli anche appartenenti alla Royal Family. Non è un segreto che la Famiglia Reale ami i cavalli, partendo dalla compianta Regina Elisabetta II che aveva smesso di cavalcare pochi anni prima della sua dipartita e non si era mai persa una gara.

Decide lei

Ultimamente pare proprio che Camilla abbia preso le redini in mano della Royal Family, soprattutto da quando il Re si è ammalato e lei lo avrebbe sottomesso parecchio. In particolare, sarebbe lei a prendere le decisioni più importanti riguardo svariati temi e lui non direbbe una sola parola contro la moglie.

Proprio per il Royal Ascot, Camilla avrebbe dato riprova del suo atteggiamento e avrebbe sottomesso Re Carlo III ancora una volta riguardo la sua presenza all’evento. In particolare, Camilla avrebbe deciso personalmente di far riposare il marito per via delle visite mediche che deve fare e delle pause che deve prendersi tra un impegno pubblico e l’altro per non affaticarsi troppo.

L’umiliazione pubblica da parte di Camilla

Tuttavia, Re Carlo III è inarrestabile e anche se ha dato retta alla moglie riguardo al prendersi una pausa, lo ha fatto a modo suo. Infatti, per il Royal Ascot il sovrano è stato assente soltanto durante il secondo giorno, assistendo al resto dell’evento. La sua passione per l’ippica è implacabile e il Re ha presenziato come desiderava.

La Regina Camila, però, ha saputo come mettere in imbarazzo Carlo III ancora una volta e lo ha fatto in prima persona, davanti a tutti. In particolare, Camilla si sarebbe lasciata andare in ostentazioni esagerate delle sue emozioni riguardo la gara ippica e i fotografi l’hanno beccata in smorfie a dir poco inadeguate e per nulla eleganti per una Regina. Con questo atteggiamento Camilla rischia seriamente di mettere pubblicamente in imbarazzo Re Carlo III.