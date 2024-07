Anita Olivieri, arriva la risposta che zittisce i pettegolezzi: ecco cosa ne pensa davvero del suo ex | Arriva lo schiaffo

Anita Olivieri ha detto la sua forte e chiaro, adesso ha zittito tutti i pettegolezzi, ecco cosa pensa davvero di Edoardo Sanson. Che schiaffo.

Anita Olivieri, una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha fatto molto parlare di sé nelle ultime settimane.

Al centro del gossip è stata la fine della relazione con il ragazzo con il quale è stata legata dieci anni, Edoardo Sanson, e il suo fidanzamento con Alessio Falsone.

La notizia da poco diffusa da Sanson sulla sua nuova relazione è stata commentata dalla stessa Anita in un video TikTok che non è passato inosservato agli occhi degli appassionati di gossip.

Un filmato da poco diffuso in rete sul profilo Instagram dell’Investigatore social, alias Alessandro Rosica, ha messo in luce la verità che si nasconderebbe dietro alle parole di Anita Olivieri.

Il commento di Alessandro Rosica al video di Anita Olivieri: le parole della ragazza sull’ex fidanzato riaccendono il gossip

Alessandro Rosica, nato ad Aprilia in provincia di Latina nel 1992, è molto conosciuto tra gli amanti di gossip proprio per i suoi video in cui parla della cronaca rosa. Sul profilo Instagram @Investigatore social official, Rosica fornisce ai fan notizie e scoop sui vip italiani.

L’ultimo video dell’Investigatore social riguarda il commento a un post TikTok di Anita Olivieri. Il filmato condiviso dalla ragazza sembrerebbe una risposta alla notizia diffusa una settimana fa e riguardante la nuova relazione dell’ex fidanzato Edoardo Sanson.

L’ex di Anita Olivieri ha una nuova relazione: il commento di Alessandro Rosica al video di Anita toglie ogni dubbio

La scorsa settimana, Nicole Murgia ha condidato di essere fidanzata con Edoardo Sanson. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere stata duramente attaccata sui social per via della sua nuova relazione.

Poco dopo la diffusione della notizia, su TikTok Anita Olivieri ha diffuso un video in cui sembra, secondo le parole di Alessandro Rosica, riferirsi a Edoardo Sanson e alla sua relazione con Nicole Murgia. La concorrente di Grande Fratello ha condiviso una clip nella quale canta la canzone degli Zero Assoluto dal titolo Per dimenticare. Le parole di Anita Olivieri sull’ex fidanzato hanno riacceso il gossip soprattutto perché poche settimane fa Anita aveva detto che Edoardo Sanson, quando diceva di essere triste per la separazione, in realtà aveva già proseguito la sua vita con una nuova relazione.