Selvaggia Lucarelli a Belve, la vedremo nella prossima stagione: la dichiarazione controversa divide | Adesso anche lei…

Selvaggia Lucarelli ha parlato di Belve in diverse occasioni ma nell’ultima intervista sembra aver cambiato opinione.

Selvaggia Lucarelli, giornalista, opinionista e blogger italiana, è molto nota per i suoi interventi critici nei confronti di personalità della politica, del mondo dello spettacolo e per le sue inchieste.

Una figura come la sua sarebbe un’ospite perfetta per la trasmissione televisiva Belve, un talk show che consiste in un’intervista tra la conduttrice e una “belva“, ovvero una personalità forte del mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca.

Lucarelli, però, si è sempre espressa in modo molto critico nei confronti del programma, affermando che non vi avrebbe mai preso parte.

In alcune recenti dichiarazioni, però, sembra sia emerso qualcosa di completamente diverso.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli sul programma televisivo Belve

Belve è un programma televisivo italiano di genere talk show. Condotto da Francesca Fagnani e realizzato da Rai, la trasmissione è andato in onda su Nove dal 14 marzo 2018 al 21 giugno 2019, per poi spostarsi su Rai 2 dal 14 maggio 2021. La conduttrice, Francesca Fagnani, è una giornalista che nel corso della sua carriera si è occupata di giornalismo d’inchiesta riguardo alla mafia italiana, alla criminalità organizzata e alle carceri minorili.

La trasmissione, molto amata dal pubblico, non è stata accolta con favore da una giornalista come Selvaggia Lucarelli. La donna ha infatti rifiutato l’invito di Francesca Fagnani a partecipare al programma criticando aspramente la trasmissione in cui di “davvero feroce c’è solo l’ambizione di chi lo conduce“. In un’ultima dichiarazione, però, Lucarelli sembra aver espresso un’idea diversa.

Lucarelli cambia idea sulla trasmissione Belve, ecco cosa ha dichiarato

Ospite di Piero Chiambretti a Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi, Lucarelli ha parlato del programma Belve esprimendo il suo apprezzamento per il format. Il modo con cui vengono poste le interviste sembra appassionare la giornalista, che però ha ribadito che non accetterà mai di partecipare. Non le interessa infatti sfidare una conduttrice.

Le idee di Selvaggia Lucarelli sono quindi chiare. La giornalista ha evidenziato come Fagnani desideri solo fare interviste che illuminino più lei che l’intervistato. In Belve “non c’è ascolto dell’intervistato, ma provocazione“. Lucarelli critica il fatto che il programma sia una trasmissione che vuole fare notizia, che sia concepita per far dire qualcosa ai suoi ospiti che verrà poi riutilizzata sui siti, social e giornali. La sua opinione sul programma è meno severa rispetto al passato, ma comunque non è cambiata la sua idea sulla partecipazione.