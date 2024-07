The Umbrella Academy 4, abbiamo la data di uscita ufficiale: è l’ultima corsa della serie | Quello che devi sapere

The Umbrella Academy si appresta a finire la sua corsa su Netflix, ecco la data di uscita ufficiale e tutto quello che devi sapere.

Tutti gli appassionati di serie tv sono rimaste incollati davanti allo schermo fino all’ultima puntata di The Umbrella Academy.

Basata sulla prima miniserie dell’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, edita nel luglio 2009, la prima stagione è stata pubblicata da Netflix il 15 febbraio 2019. L’anno successivo è arrivata la seconda stagione e nel 2022 la terza.

Le tre stagioni della serie hanno appassionati milioni di telespettatori. Adesso i fan di The Umbrella Academy stanno attendendo con trepidazione l’arrivo della quarta stagione.

Ma quale sarà la data di uscita? Di seguito forniremo dettagli riguardo alla serie televisiva del momento.

In arrivo la quarta stagione di The Umbrella Academy: tutti i dettagli finora noti sulla serie tv del momento

The Umbrella Academy è una serie televisiva statunitense. Distribuita da Netflix, la serie è stata ideata da Steve Blackman. Il racconto inizia il primo ottobre del 1989, alle ore 12 del mattino. In quel momento vengono alla luce quarantatré bambini. Sette di questi bambini vengono adottati da un eccentrico miliardario, Reginald Hargreeves. L’uomo ha intenzione di creare una squadra di supereroi. Tra segreti di famiglia, morti improvvise e inaspettati ritorni, la storia dei sette protagonisti si dispiega nel corso delle tre stagioni.

Presto arriverà anche la quarta stagione della serie. Con la diffusione del primo trailer, i telespettatori hanno già potuto vedere alcuni dettagli importanti che emergeranno nei nuovi episodi. Il trailer si concentra in particolare su quanto accadrà ai fratelli Hargreeves, costretti ad adattarsi a una nuova vita senza poteri dopo la resa dei conti all’Hotel Oblivion nell’ultima puntata della terza stagione. Ma quando arriveranno i tanto attesi nuovi episodi?

La data di uscita della quarta stagione di The Umbrella Academy e le informazioni sul cast

Nella quarta stagione, secondo quanto emerge dal trailer e soprattutto secondo le informazioni che stanno circolando in rete, gli Hargreeves cercheranno un modo per tornare ad essere dei supereroi. Il ritmo della stagione sarà piuttosto incalzante, dal momento che si dispiegherà in sole sei puntate e non in dieci come è avvenuto per le stagioni precedenti. Ciò che emerge dalle prime immagini ufficiali è la presenza di Umbrella Ben ma anche di Sparrow Ben. Il personaggio non è quindi deceduto? La foto della quarta stagione mostra infatti gli attori Elliot Page (nei panni di Viktor), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Five), Justin H. Min e Ritu Arya (Lila), Colm Feore (Reginald Hargreeves).

I dubbi si infittiscono, ma ormai la serie più attesa del momento sta per tornare su Netflix. Il prossimo 8 agosto, infatti, sarà la data ufficiale di uscita sulla piattaforma di streaming.