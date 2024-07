Fedez, nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli: “fa soldi su questa roba… carta igienica…” alla luce l’inchiesta pericolosa | Ecco di chi si circonda

Tra Fedez e Selvaggia Lucarelli non scorrerà mai buon sangue, adesso viene a galla un nuovo scontro e alcune accuse molto gravi che lo vedono…

Selvaggia Lucarelli e Fedez sono due personalità pubbliche che difficilmente potrebbero essere più distanti nelle loro visioni e approcci alla vita. La Lucarelli, giornalista e critica incisiva, ha spesso puntato il dito contro le azioni del rapper e della sua famosa moglie, Chiara Ferragni, vedendo in esse qualcosa di poco chiaro o addirittura ipocrita. La tensione tra i due è esplosa in particolare a partire dal “Pandoro-gate”, un evento che ha scosso la coppia dei “Ferragnez” e che ha visto la Ferragni finire sotto indagine.

Tutto è iniziato il 15 dicembre scorso, quando un’inchiesta ha rivelato alcuni dettagli compromettenti riguardanti una campagna pubblicitaria legata a un pandoro. Questo scandalo ha messo a dura prova l’immagine pubblica dei Ferragnez e ha alimentato ulteriormente le critiche di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha sempre fatto il suo lavoro con rigore, cercando di svelare ciò che considera ombre nel mondo dorato della coppia più famosa d’Italia.

Ma l’ultima inchiesta di Selvaggia Lucarelli ha aperto un nuovo capitolo che, indirettamente, coinvolge ancora una volta Fedez. La giornalista ha puntato i riflettori su Alberto Ferrarini, una figura controversa che si presenta come numerologo e mental coach, nonché “maestro della Conoscenza”. Ex insegnante di scuola guida a Cornuda, in provincia di Treviso, Ferrarini afferma di aver ricevuto visite in sogno da Gesù e Leonardo da Vinci, cosa che ha attirato l’attenzione di numerosi personaggi dello showbiz, tra cui Beatrice Valli, Leonardo Bonucci, Red Ronnie e, appunto, Fedez.

Ferrarini, che si fa pagare tramite bonifici alla società americana Ticketneedle LLC, con sede operativa a Budapest, ha ottenuto importanti endorsement da questi personaggi famosi. Tuttavia, l’inchiesta della Lucarelli mette in luce un lato oscuro di questa figura. Secondo la giornalista, Ferrarini sarebbe una sorta di santone che, sotto le spoglie di motivatore, vende consigli privi di reale competenza, improvvisandosi addirittura curatore di malati di cancro per denaro.

Ombre su chi sostiene Ferrarini

Questo aspetto ha sollevato numerose preoccupazioni, soprattutto perché individui come Fedez sembrano sostenere e promuovere Ferrarini. Anche se il rapper non è direttamente coinvolto in questa nuova inchiesta, la sua associazione con Ferrarini getta un’ulteriore ombra sulla sua figura pubblica, portando a nuove critiche da parte di Selvaggia Lucarelli.

La Lucarelli non si è mai trattenuta nel commentare con durezza le azioni di Fedez, e questa nuova inchiesta fornisce un ulteriore terreno fertile per le sue critiche. La giornalista vede in queste associazioni un chiaro segnale di irresponsabilità e mancanza di trasparenza, elementi che, secondo lei, caratterizzano spesso le azioni dei Ferragnez.

Il lato oscuro dello showbiz

Nonostante le diverse visioni, è chiaro che Lucarelli e Fedez continueranno a camminare su strade parallele ma mai convergenti. Lei, con il suo impegno a svelare quello che ritiene essere il lato oscuro dello showbiz e delle celebrità, e lui, con la sua continua ricerca di successo e visibilità, apparentemente indifferente alle critiche.

E pensare che distaccarsi da questo personaggio sarebbe sicuramente la scelta migliore tenendo conto della caratura dei consigli che offre a chi gli chiede aiuto, come ad esempio quando, ospite in una diretta da Red Ronnie, ha invitato una donna a scrivere i suoi dolori e le sue preoccupazioni sulla carta igienica per poi pulirsi. Mentre Selvaggia Lucarelli continuerà a scavare e a mettere in luce aspetti controversi di questo fantomatico personaggio, nessuna dichiarazione o risposta è arrivata da Ferrarini che a quanto pare continua a far il suo lavoro indisturbato ma supportato sfortunatamente da personaggi di spicco.