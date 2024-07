Clio Make Up, arriva la conferma della fine del matrimonio: è proprio lui a dare la brutta notizia | Dopo così tanti anni…

Arriva la conferma della fine del matrimonio di Clio con il marito Claudio, proprio quest’ultimo ha dato la brutta notizia a tutti i fan.

ClioMakeUp è una delle influencer italiane più seguite e apprezzate, non solo per i suoi consigli di make-up ma anche per la sua spontaneità e la sua autenticità. Sposata con Claudio Midolo dal 2007 , la sua storia ha appassionato migliaia di persone che avevano già colto alcuni indizi sulla rottura.

Diverse indiscrezioni e segnali social sottolineavano che Claudio Midolo è completamente scomparso dai profili social di Clio. In passato era frequente vederlo nelle sue storie e post, mentre ora sembra essere completamente assente dalla sua vita online.

Un altro indizio che ha alimentato i dubbi sulla crisi nei scorsi giorni è la rimozione delle fedi nuziali da parte di entrambi. Per di più si vociferava che Midolo abbia trascorso una vacanza con le figlie in loro assenza, un ulteriore segnale a favore della rottura. Voci confermate dal video pubblicato su Ig dallo stesso Midolo due giorni fa.

Un periodo difficile

Clio è apparsa notevolmente dimagrita nelle ultime foto pubblicate, come quelle scattate al recente concerto di Max Pezzali. Un cambiamento fisico che ha destato molta preoccupazione tra i suoi fan, che ipotizzano un forte stress emotivo come possibile causa.

Oltre alla situazione sentimentale, Clio ha recentemente affrontato un periodo difficile anche dal punto di vista professionale. In un video pubblicato sui social, la influencer si è sfogata con i suoi follower raccontando di aver attraversato un periodo buio e pieno di stress.

La preoccupazione dei fan

I fan attendono con trepidazione di scoprire le cause della rottura. In passato, Clio si era sempre mostrata aperta e sincera con il suo pubblico, condividendo anche i momenti più difficili della sua vita privata.

Resta da vedere se anche in questa occasione deciderà di affrontare la questione pubblicamente. Nel frattempo, i seguaci dell’influencer e della coppia continuano a tenere banco sui social con i loro commenti.