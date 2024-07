Cristiano Ronaldo, non piangeva per il rigore come tutti pensano: ma per una donna che gli spezza il cuore | Ti sentirai male quando lo scoprirai

Tutti hanno pensato che Cristiano Ronaldo fosse scoppiato in lacrime per il rigore sbagliato durante la partita, ma il suo pianto è per una donna.

Tutti gli appassionati di calcio e tutti i fan di Cristiano Ronaldo sono rimasti in lacrime davanti a un video condiviso in rete dopo la partita.

Le lacrime del calciatore non erano passate di certo inosservate. Mentre, però, la maggior parte dei tifosi ha pensato che il pianto di Ronaldo fosse dovuto solo a un rigore sbagliato, pochissimi si sono resi conto delle vere ragioni della tristezza del calciatore.

A fare chiarezza su quanto accaduto è un filmato che è stato condiviso su Twitter (X) e che ha già totalizzato migliaia di visualizzazioni.

Il motivo della crisi emotiva di Ronaldo non è da collegarsi alla partita giocata ma alla donna che appare chiaramente visibile nel video postato sui social.

Le ragioni della crisi emotiva di Cristiano Ronaldo mostrate in un video condiviso sui social

Le lacrime del calciatore non sono frutto dell’orgoglio ferito per il rigore sbagliato al 105° con la Slovenia, ma a un motivo ben diverso. Non appena le voci sulla crisi emotiva di Ronaldo si sono diffuse, subito i tifosi si sono domandati chi fosse la donna mostrata nel video.

Il filmato condiviso su X riprende il momento esatto in cui dopo l’errore in campo, Ronaldo abbracciato ai comagni alza gli occhi verso la tribuna e scoppia a piangere. A scatenare la crisi emotiva è stata la commozione della madre, seduta tra gli spalti.

La commozione della madre suscita la crisi di pianto di Cristiano Ronaldo: il video mostra cosa è accaduto

Dopo la disfatta del Portogallo a Euro 2024, Cristiano Ronaldo, che sentiva su di sé la responsabilità per aver fallito il rigore contro Oblak, ha alzato lo sguardo verso la tribuna dove sapeva era seduta la madre Dolores. Non appena si è reso conto che la donna stava piangendo anche lui è scoppiato in lacrime. Il filmato condiviso sul web testimonia proprio questo momento, svelando le vere ragioni della crisi emotiva del calciatore.

Le immagini ricordano anche il legame profondo esistente tra Ronaldo e la madre e l’influenza che questa ha avuto nella carriera e nella vita del figlio. I milioni di follower di Cristiano Ronaldo sono rimasti colpiti da quanto accaduto.