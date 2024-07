Giulia De Lellis, l’hanno sgamata in pieno: lo ha tradito subito e ci sono le foto | Spunta la segnalazione che la inchioda

Giulia De Lellis sembra essere piena di sorprese, spunta la segnalazione che la inchioda, li hanno baccati insieme in un luogo privato.

In questo periodo è Giulia De Lellis la reginetta del gossip: ormai è su tutti i giornali e fa parlare di sé per le sue frequentazioni, l’ultima delle quali sarebbe quella con Tony Effe.

Lei e il rapper sono stati beccati più volte insieme e spesso in atteggiamenti “flirtanti”, quindi per i social è tutto chiaro: i due si stanno frequentando, semplicemente non hanno ancora ufficializzato nulla.

Ma adesso addirittura sono spuntate delle foto che la incastrano di nuovo mentre tradisce il suo compagno. Nessuno si aspettava una rottura a questo punto della storia.

La segnalazione è arrivata da un utente che ha mostrato le foto che la incastrano, e dalle immagini si vede chiaramente che l’influencer era proprio con lui. Colta in flagrante sul luogo del tradimento.

Giulia De Lellis e Tony Effe

Si parla già da qualche settimana di una presunta storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis, e ciò che è accaduto al matrimonio di Cecilia e Ignazio parrebbe confermarlo: in alcune foto rubate, si vede l’influencer indossare la giacca di Tony Effe e guardarlo sorridendo. Gli utenti l’hanno preso subito come un segno del fatto che i due stiano insieme, ma il rapper ha spiegato in seguito che aveva prestato la sua giacca all’influencer solo perché lei aveva freddo.

Gli utenti però non ci credono e pensano che i due stiano nascondendo qualcosa. Ma l’influencer stessa, a quanto pare, ha un segreto tutto suo che è stato rivelato solo ora. Qualcuno non sarà particolarmente contento di vedere che cosa ha fatto la donna.

Le foto del tradimento

Fino a pochissimo tempo fa Giulia De Lellis si diceva felice con Giano Del Bufalo, ma le cose sono finite subito per loro. Non c’è nulla di male quindi per l’influencer nel frequentare nuove persone, ma a quanto pare i flirt tra i due avvenivano già quando lei stava ancora con Del Bufalo: lo riporta Deianira Marzano, esperta di gossip, pubblicando nelle sue storie delle foto di Giulia e Tony che risalgono ad aprile, quando ancora l’influencer era fidanzata con Del Bufalo.

Il web è esploso dopo aver visto quelle foto: i due sembrano molto presi e, secondo gli utenti, è innegabile che ci sia qualcosa tra loro. Anche Deianira è di questa idea e ha pubblicato le immagini proprio per evidenziare il fatto che la frequentazione era in atto già da un po’, da tempi non sospetti. Che cosa dirà Giano Del Bufalo? Ora che la verità è emersa, potrebbero arrivare frecciatine dall’una o dall’altra parte.