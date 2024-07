“Oddio ma è mio figlio!”, paura per il primogenito dei due volti famosi: non hanno potuto fare nulla | È successo davanti ai loro occhi

Drammatica situazione per il figlio della coppia di VIP, purtroppo non hanno potuto fare niente ed è successo sotto i loro occhi.

Il mondo dello spettacolo e la vita di due personaggi molti noti nel nostro paese sono stati sconvolti a causa di un avvenimento a dir poco grave che ha visto il figlio della coppia protagonista del tragico evento. Una situazione drammatica che ha lasciato tutti i fan della coppia spiazzati e preoccupati per l’incolumità del primogenito.

Un episodio inimmaginabile che rasenta l’incredibile ha visto coinvolto il figlio della coppia VIP tanto amata quanto famosa in Italia e l’incapacità di fare qualcosa ha spezzato il cuore dei genitori. Il fatto è accaduto davanti ai loro occhi ma sia il padre che la madre non hanno potuto fare niente per impedirlo.

Una situazione tragica e devastante che ha investito un’intera famiglia e ha gettato nello sconforto, nell’incredulità e nel disistima il nome sia dei genitori VIP che del loro figlio. Stiamo parlando dell’episodio accaduto lo scorso 14 luglio che ha visto Achille Costacurta come il protagonista e sua madre Martina Colombari come la vittima presa di mira.

La scorsa domenica, Achille aveva pubblicato alcune storie sul suo profilo social di Instagram dove mostrava alcune foto imbarazzanti e a dir poco illegali taggando la propria madre. Una situazione davvero spiacevole, incredibile e imbarazzante per la famiglia Costacurta e i genitori non hanno potuto fare nulla perché ormai la notizia era sulla bocca di tutti.

Le storie incriminanti

Gli scatti pubblicati nelle storie di Instagram da Achille Costacurta mostrano dettagli davvero agghiaccianti e incredibili che mettono in cattiva luce la madre Martina. Durante il 49° compleanno della Colombari, suo figlio ha pensato bene di farle un regalo indimenticabile. In una foto si vede una bustina con della strana polvere rosa, presumibilmente droga, con la scritta: “Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi!” e il tag della madre.

In un altro scatto possiamo vedere un mucchio di banconote e la frase: “Vai come si traffica Martina Colombari!”, sempre con il tag della Colombari. Insomma, un compleanno alla soglia dei 50 anni che l’ex Miss Italia non dimenticherà tanto facilmente e che l’ha scioccata facendole esclamare: “Oddio ma è mio figlio!” quando ha scoperto che cosa stava facendo il suo primogenito mentre lei festeggiava il suo giorno su una barca. La coppia VIP si è ritrovata le foto davanti agli occhi e sono rimasti senza parole per il comportamento del figlio.

I commenti del web e quelli del figlio

Le storie di Instagram incriminanti sono restate online per qualche ora ma dopo il profilo di Achille Costacurta è stato disattivato. Tuttavia, non sono mancati i commenti da parte del popolo del web rivolti verso la madre: “Stai vedendo cosa posta tuo figlio qui sopra? Roba da galera, ne sei al corrente” e ancora: “Spero che questo ragazzo venga aiutato” e “Anziché stare in barca dovresti stare dietro a tuo figlio”.

Mentre i fan dell’ex Miss Italia stavano additando la donna come poco attenta ai comportamenti del figlio, quest’ultimo ha anche commentato le foto della madre che la ritraggono durante la sua festa con toni aspri, spregevoli e poco educati scrivendo: “Ma copriti, hai 50 anni c**o, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma!”.