Un posto al sole, anticipazioni dolorose: rischia di perdere suo figlio dopo l’atto sconsiderato | Situazione al limite si mette male

Un finale di settimana forte per Un posto al sole, dopo l’atto avventato proprio lui rischia di perdere suo figlio.

Un finale davvero inaspettato e poco gradito. Gli appassionati di Un poste al sole si troveranno a soffrire insieme a uno dei personaggi più amati.

C’è grande attesa tra i fan delle puntate previste nella terza settimana di luglio.

Da mercoledì 17 a venerdì 19 luglio 2024 accadranno una serie di eventi che porteranno a situazioni impensabili.

Tutti coloro che desiderano conoscere qualche dettaglio delle prossime puntate non possono lasciarsi sfuggire il prosieguo dell’articolo con le anticipazioni della prossima settimana.

Un Posto al sole: cosa accadrà nelle puntate della terza settimana di luglio?

Grandi novità per tutti gli appassionati della soap opera italiana più longeva di sempre. Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 in prima serata alle 20.50, è uno dei programmi più amati dal pubblico di telespettatori.

Un posto al sole è la prima soap opera prodotta interamente in Italia. In onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996, è ambientata nella città di Napoli, il “posto al sole” dove vivono i protagonisti. Con le puntate di luglio la soap opera è arrivata alla ventottesima stagione e ha superato i seimila e settecento episodi. Nelle prossime puntate da mercoledì 17 a venerdì 19 luglio i protagonisti dovranno affrontare numerosi cambiamenti. Ecco qualche anticipazione.

Cosa accadrà nelle puntate di Un Posto al Sole in programma mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 luglio

Dopo la prepotenza subita da Manuel da parte di Pasquale e dopo i tentativi di Samuel di recuperare il rapporto con Micaela, Don Antoine e Rose verranno aspramente criticati per la loro vicinanza. Al debutto dello spettacolo di Claudia Mariella non sarà presente. Il marito non si renderà neanche conto del suo malessere. Questa situazione sfocerà nella puntata in onda mercoledì 17 luglio in una presa di coscienza della donna che deciderà di passare alle maniere forti per far comprendere a Guido cosa sta provando.

Roberto, intanto, si troverà di fronte a un’occasione imperdibile per investire in un nuovo progetto. Sarà proprio questo progetto, però, che rischierà di fargli perdere il figlio Filippo. Nella puntata di giovedì 18 luglio Roberto chiederà aiuto a Marina per superare la diffidenza di Chiara. La reazione di Filippo non si farà attendere. Nella puntata di venerdì 19 luglio Mariella confesserà a Silvia tutta la sua frustrazione e sofferenza per la situazione con Guido. Le anticipazioni di Un Posto al Sole sarebbero ancora moltissime per le prossime puntate. Per evitare di svelare troppi particolari, si consiglia ai fan di non perdere i prossimi appuntamenti della soap opera ambientata a Napoli.