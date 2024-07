Un Posto al Sole, anticipazioni bollenti: tra i due finalmente succede l’irreparabile | Questo cambierà le cose

Saranno puntate bollenti a Un Posto al Sole, quello che succederà tra i due non lascia dubbi e finalmente fanno quello che…

La soap opera 100% Made in Italy che ha conquistato il cuore di moltissimi telespettatori da più di vent’anni è senza dubbio Un Posto al Sole. Le serie televisiva ci fa compagnia dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3 e ci intrattiene con le sue storie avvincenti che interessano i numeri protagonisti della serie.

Dato anche il periodo dell’anno, anche le prossime puntate di Un Posto al Sole si riveleranno essere piuttosto bollenti, soprattutto per una coppia in particolare molto amata dal pubblico. Le anticipazioni svelano dettagli succulenti e piuttosto hot che faranno salire la temperatura più del dovuto.

Nella puntata di martedì 23 luglio scopriamo come Guido sarà sempre più negativo nei confronti di Mariella e della loro relazione sentimentale. Infatti, la donna deciderà di partire con suo figlio e Bice proprio per non pensare alla sua situazione amorosa con Guido e cercare un po’ di distrazioni. Nel frattempo, Nunzio e Rossella dovranno vedersela con i loro sentimenti.

Questo perché un evento inatteso manderà in tilt i loro piani e comporterà un improvviso avvicinamento dei due. Roberto e Marina riceveranno una notizia inaspettata dal Tribunale che li farà nuovamente concentrare sulle vicende legate a Tommaso, mentre Bice sarà impegnata ad escogitare un piano per vendicarsi di Sergio.

Una coppia bollente

Mentre Marika presenterà il suo nuovo amore a Rosa, Rossella e Nunzio si renderanno conto che la passione tra loro è più viva che mai, soprattutto dopo l’evento sconvolgente che li ha travolti. Luca dovrà fare i conti con Alberto che, grazie all’intervento repentino di un dottore, è stato in grado di evitare un incidente che poteva finire anche nel peggiore dei modi.

Mariella, Guido e Lollo non saranno più in grado di celare il loro dolore che li attanaglia per via della loro situazione familiare ma una coppia sta facendo faville. Infatti, Nunzio e Rossella saranno sempre più vicini e, prima o poi, la distanza sarà così minima che succederà dell’incredibile. I cuori dei fan vanno a mille e non vedono l’ora di scoprire come andrà a finire tra loro due.

Una coppia in crisi

Dopo essere riuscito ad evitare il peggio, Alberto riceverà un notizia che lo renderà molto felice: quest’ultimo, infatti, potrà passare del tempo con il suo adorato figlio. Nel frattempo, Damiano farà una proposta a Viola davvero inaspettata ed improvvisa che potrebbe cambiare del tutto la loro storia.

Se da un lato abbiamo una coppia sfavillante che non fa altro che avvicinarsi sempre di più (Rossella e Nunzio), dall’altro abbiamo Guido e Mariella che non riescono a trovare pace. Infatti, l’uomo si sentirà sempre più depresso e triste per come la sua relazione sentimentale con la donna sta diventando sempre peggio. Tutto quello che dobbiamo fare e aspettare e scoprire se i due riusciranno a trovare una soluzione.