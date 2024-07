Sfera Ebbasta, se n’è andato ufficialmente da Angelina: fine della storia d’amore per una “Crisi enorme…” | Fonte dall’interno

Pare che sia davvero giunta al termine la storia d’amore tra Sfera Ebbasta e la compagna Angelina, da cui ha avuto un figlio.

Gionata Boschetti, vero nome di Sfera Ebbasta, è un rapper italiano che in questi giorni è impegnato in una serie di concerti estivi per allietare i suoi numerosi fan. Successo lavorativo a parte, sembra proprio che il cantante avrebbe qualche problema nella sua vita privata, specialmente nella sfera sentimentale.

Dal 2019, il rapper sta condividendo il suo cuore con la modella e influencer Angelina Lacour e la coppia ha avuto il loro primogenito Gabriel, nato nel 2022. Fino a poco tempo fa sembrava filare tutto liscio ma di recente è saltato fuori un dettaglio che i moltissimi fan del duo non si sono lasciati scappare.

Sfera Ebbasta se n’è andato e si è lasciato dietro la sua dolce metà e il loro piccolo bimbo. Un colpo di scena che ha sorpreso i follower e che li ha portati a credere che tra i due sia definitivamente finita. Inoltre, qualche settimana fa si è notato come nel profilo ufficiale di Instagram di Angelina non c’era il rapper tra i suoi seguiti.

Adesso il follow è ricomparso ma in molti si sono chiesti perché fosse scomparso e perché Sfera Ebbasta abbia lasciato casa per andarsene via. Alla prima domanda non c’è ancora una risposta ma alla seconda sì e l’ha fornita un esperto di gossip che non perde mai di vista i VIP e i loro movimenti più o meno segreti.

Perché Sfera Ebbasta se n’è andato

La rivelazione dell’esperto di gossip Alessandro Rosica ci svela dov’è andato il rapper e il motivo di questa sua partenza. Stando a quanto riportato da Rosica, Sfera Ebbasta si sarebbe recato ad Ibiza per conto proprio a seguito di una crisi enorme. L’esperto di gossip ha anche affermato che tra i due potrebbe essere davvero finita ma si dovrà aspettare ancora per avere delle certezze.

Nel frattempo, come specificato sempre da Alessandro Rosica in una storia pubblicata su Instagram, Sfera Ebbasta si starebbe divertendo da matti in quel di Ibiza. Questa frase potrebbe nascondere delle verità davvero spiazzanti e poco consone a qualcuno che ha una relazione più o meno stabile.

Come andrà a finire

Che tra Angelina e Sfera Ebbasta sia successo qualcosa è quasi sicuro dati gli svariati indizi che portano a pensare un epilogo negativo. Sia il mancato follow del rapper sulla pagina Instagram della modella, riapparso poco dopo, che la partenza in solitaria di lui verso una meta stereotipata per il divertimento sfrenato portano a pensare al peggio.

I fan della coppia, infatti, pensa che tra Gionata e Angelina sia finita e anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica incentiva tale idea. Nonostante quest’ultimo abbia detto che c’è stata una crisi enorme, ancora non è sicuro al 100% che la loro storia sia finita definitivamente. Tuttavia, secondo Rosica il rapper se la starebbe spassando a Ibiza e questo può voler dire un mucchio di cose che non andrebbero in linea, in teoria, a chi è già impegnato sentimentalmente.