Fabrizio Corona, i genitori della fidanzata incinta sono disperati: sganciata la bomba dalla fonte interna | È in pericolo

Arriva una dichiarazione che mette i brividi sulla questione Fabrizio Corona e la fidanzata Sara, incinta del figlio. I genitori di lei…

Nuova bomba su Fabrizio Corona, e questa volta a quanto pare arriva direttamente dai genitori di lei. Emergono nuovi, inquietanti dettagli sulla relazione tra Sara Barbieri e l’imprenditore, e i fan della coppia sono sempre più preoccupati.

La donna è incinta di un maschietto e la coppia non vede l’ora di accoglierlo al mondo, ma a quanto pare ci sono delle ombre che si allungano sempre di più sulla felicità dei due.

Neanche una settimana fa sono stati diffusi foto e video del gender reveal party, ma tutti hanno notato qualcosa che non andava: Sara non era presente e c’è chi dice che non si fosse mostrata a causa dei lividi causati dalla violenza del compagno.

Se è vero che la donna semplicemente potrebbe non essersi voluta mostrare sui social, molti utenti si sono detti molto sospettosi di non averla nemmeno vista di sfuggita, e credono che la situazione sia più grave di quel che i due fanno apparire.

Fabrizio Corona e le accuse di violenza

Fabrizio Corona e Sara Barbieri stanno insieme da ormai tre anni e il figlio in arrivo li sta rendendo più uniti che mai, o almeno così dicono. Eppure da tempo ci sono notizie sul fatto che l’imprenditore picchi la donna. Qualche mese fa Alessandro Rosica, conosciuto anche come Investigatore Social, aveva pubblicato una foto di un referto del Pronto Soccorso di Sara Barbieri in cui figurava la diagnosi “Trauma da aggressione”.

Il web si è scatenato, anche perché, secondo quanto riportato da Rosica, Sara non starebbe denunciando le continue violenza perché ha paura di ritorsioni ancora peggiori da parte del compagno. Adesso le cose si sono ulteriormente complicate, perché una fonte interna ha confermato non solo la violenza, ma anche l’impossibilità di agire della donna.

Le novità da brividi

La bufera su Fabrizio Corona non si arresta e adesso emergono nuovi dettagli: secondo quanto reso noto dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, i genitori di Sara sarebbero a conoscenza del fatto che la donna sta soffrendo ed è vittima delle violenze dell’imprenditore, ma non starebbero facendo nulla per evitare problemi con lui. Se questo fosse vero sarebbe davvero una situazione molto grave. Negli ultimi tempi sono uscite molte notizie spaventose in merito e i fan della coppia stanno nutrendo molti, troppi dubbi.

Le segnalazioni continuano ad arrivare e diffondersi e gli utenti parlano. Rosica, come molti altri, sperano che il bambino viva felice, ma la paura a quanto pare è tanta e tanti sperano che la donna si decide a scegliere il meglio per sé, ovvero interrompere la relazione. Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte dei due. Le notizie si susseguono ininterrotte e prima o poi una delle due parti dovrà esporsi e chiarire la questione. Nel frattempo non possiamo fare altro che attendere e sperare per il meglio.