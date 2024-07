Grande Fratello, molto più trash degli scorsi anni: il triangolo amoroso da brividi ecco i nomi | Con loro sperano di alzare lo share

Sempre scondo Amedeo Venza, esperto di gossip, tra i papabili concorrenti del Grande Fratello Vip in arrivo su Canale 5 a settembre potrebbero esserci anche altri volti noti di Temptation Island. Oltre a Lino, Alessia e Maika, Venza ha ipotizzato anche la presenza di Raul e Martina. Un’altra coppia, che sta facendo molto discutere durante il reality show per le dinamiche turbolente, potrebbe quindi approdare nella Casa più spiata d’Italia.

Tuttavia, è bene precisare che si tratta al momento solo di rumor e supposizioni. Non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Mediaset e il cast definitivo del GF Vip non è ancora stato annunciato. Inoltre, Temptation Island non è ancora terminato, quindi potrebbero esserci ulteriori colpi di scena che influenzeranno la scelta dei concorrenti. Non resta che attendere per scoprire chi saranno i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip.