Benedetta Rossi, “ecco cosa cambierà”: finalmente ha dovuto confessare la verità sull’accordo milionario con Mondadori

Un accordo è un accordo, Benedetta Rossi ha lasciato il 51% della sua attività a Mondadori, adesso ha detto cosa succederà davvero.

Pochi giorni fa il web è rimasto sconvolto da una decisione incredibile: Benedetta Rossi, la cuoca tanto amata dai social, ha ceduto il 51% della sua attività a Mondadori.

Un accordo milionario che cambierà le carte in tavola: i fan sono preoccupatissimi per questo e temono che il suo canale non sarà più lo stesso ora che la maggior parte del controllo ce l’ha la holding.

Stando alle notizie in merito, l’acquisizione è valsa ben 6,9 milioni di euro: un’offerta a cui è impossibile dire di no, ma i follower di Benedetta hanno comunque storto il naso perché temono per i nuovi contenuti.

È in arrivo una rivoluzione? Cosa vedremo nei prossimi video di Benedetta? A chiarirlo è stata proprio la cuoca: Benedetta ha rivelato ai suoi follower cosa comporta questa scelta, lasciandoli di stucco.

La “cuoca del popolo”

Benedetta Rossi ha conquistato tutti fin da subito per la semplicità delle sue ricette: golose e facili da eseguire, tutti possono sbizzarrirsi con i suoi consigli. Che sia per una cena, un pranzo, un aperitivo o una colazione, sul canale di Benedetta troverete video-ricette a bizzeffe, tanto che ogni giorno potete provare qualcosa di nuovo.

Il segreto del suo successo sta proprio nel proporre ricette con ingredienti facili e poco costosi da reperire e che nella maggior parte dei casi abbiamo già in casa. Adesso però che Mondadori ha acquisito il 51% della società di Benedetta, le cose potrebbero cambiare, e anche molto. Ma sarà davvero così?

L’accordo tra Benedetta Rossi e Mondadori

In un video che sta circolando proprio in questi giorni, Benedetta ha scelto di chiarire che cosa implica l’accordo con Mondadori. La reginetta del “fatto in casa” ha spiegato che a livello di contenuti e di scelte non cambierà nulla: “Saremo sempre noi” spiega, rassicurando i suoi fan sul fatto che le persone entrate in società sono figure che collaborano con lei già da molti anni e che le lasceranno tutte le libertà che ha sempre avuto; probabilmente, essendo professionisti del settore, l’aiuteranno solo negli aspetti più tecnici.

I fan di Fatto in casa con Benedetta possono stare tranquilli: non ci sarà nessuna rivoluzione nei contenuti e potranno continuare a imparare ricette sempre nuove. In un secondo video, la cuoca ha chiarito ulteriormente la sua posizione facendosi aiutare dal marito Marco Gentili. Marco ha spiegato che, visto che la loro realtà è cresciuta a dismisura, non erano più in grado di gestirla in autonomia, e per questo la parte gestionale sarà affidata a Mondadori. La coppia ha ammesso di aver commesso errori in passato e per questo ha bisogno di un partner affidabile ed esperto. Per il resto, Benedetta Rossi rimarrà sempre l’amata cuoca casalinga che propone ricette golosissime e adatte a tutti.